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В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине

В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты выделили новый - 69-й по счету - пакет военной помощи Украине на $425 млн, сообщили в Пентагоне. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T21:09+0300

2024-11-01T21:09+0300

2024-11-01T21:09+0300

вооружения

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделили новый - 69-й по счету - пакет военной помощи Украине на $425 млн, сообщили в Пентагоне.Как отметили в американском оборонном ведомстве, Киев получит "дополнительные возможности для удовлетворения острых нужд в сфере безопасности и обороны, в том числе системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие". Среди прочего на Украину были отправлены комплексы NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, авиаударов, противодействия БПЛА и др.

https://1prime.ru/20241029/ukraina-852484867.html

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сша, военная помощь украине