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В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине
В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине
Соединенные Штаты выделили новый - 69-й по счету - пакет военной помощи Украине на $425 млн, сообщили в Пентагоне. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T21:09+0300
2024-11-01T21:09+0300
2024-11-01T21:09+0300
вооружения
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделили новый - 69-й по счету - пакет военной помощи Украине на $425 млн, сообщили в Пентагоне.Как отметили в американском оборонном ведомстве, Киев получит "дополнительные возможности для удовлетворения острых нужд в сфере безопасности и обороны, в том числе системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие". Среди прочего на Украину были отправлены комплексы NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, авиаударов, противодействия БПЛА и др.
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сша, военная помощь украине
Вооружения, США, военная помощь Украине
В Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине
Пентагон: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $425 млн
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделили новый - 69-й по счету - пакет военной помощи Украине на $425 млн, сообщили в Пентагоне.
Как отметили в американском оборонном ведомстве, Киев получит "дополнительные возможности для удовлетворения острых нужд в сфере безопасности и обороны, в том числе системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
Среди прочего на Украину были отправлены комплексы NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, авиаударов, противодействия БПЛА и др.