https://1prime.ru/20241101/wildberries-852536090.html
Прав на товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Прав на товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ" - 01.11.2024, ПРАЙМ
Прав на товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T05:27+0300
2024-11-01T05:27+0300
2024-11-01T05:27+0300
wildberries
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО "РВБ", сообщила объединенная компания Wildberries и Russ. "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). Соответствующие документы поступили в компанию... Всего 28 объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая "Ягодки", а также информационных системах компании. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а гендиректором является Роберт Мирзоян. Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта. В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО "Русс Аутдор", являющегося правообладателем товарных знаков RUSS, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
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wildberries
Прав на товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО "РВБ"
Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу ООО "РВБ"
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО "РВБ", сообщила объединенная компания Wildberries и Russ.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). Соответствующие документы поступили в компанию... Всего 28 объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая "Ягодки", а также информационных системах компании.
Wildberries вернет продавцам часть штрафов
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а гендиректором является Роберт Мирзоян.
Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта.
В октябре в объединенную компанию были переданы активы группы Russ, в том числе доля в уставном капитале ООО "Русс Аутдор", являющегося правообладателем товарных знаков RUSS, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.