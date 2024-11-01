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Юань открывает торги 1 ноября ростом
Юань открывает торги 1 ноября ростом - 01.11.2024, ПРАЙМ
Юань открывает торги 1 ноября ростом
Курс китайской валюты утром первых торгов месяца растет до 13,59 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T10:07+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром первых торгов месяца растет до 13,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 2 копейки, до 13,59 рубля.
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россия, курсы валют, юань, рубль
РОССИЯ, курсы валют, юань, рубль
Юань открывает торги 1 ноября ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 13,59 руб
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром первых торгов месяца растет до 13,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 2 копейки, до 13,59 рубля.