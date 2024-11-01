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Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев - 01.11.2024, ПРАЙМ
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев
Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:41+0300
2024-11-01T09:41+0300
2024-11-01T09:41+0300
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морская доктрина
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник российского президента, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму."Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев.В то же время помощник президента сообщил, что Соединенные Штаты с союзниками по Североатлантическому альянсу хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. По его словам, для этого они используют внутренние водные пути Европы.Патрушев уточнил, что Черное и Азовское моря входят в список важных районов обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Информация об этом содержится в российской Морской доктрине.
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россия, морская доктрина, николай патрушев, нато, сша
РОССИЯ, Морская доктрина, Николай Патрушев, НАТО, США
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев
Патрушев: Запад намерен снизить роль России как морской державы на Черном море
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник российского президента, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму.
"Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев.
В то же время помощник президента сообщил, что Соединенные Штаты с союзниками по Североатлантическому альянсу хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. По его словам, для этого они используют внутренние водные пути Европы.
Патрушев уточнил, что Черное и Азовское моря входят в список важных районов обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Информация об этом содержится в российской Морской доктрине.
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