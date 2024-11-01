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Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев

Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев - 01.11.2024, ПРАЙМ

Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев

Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T09:41+0300

2024-11-01T09:41+0300

2024-11-01T09:41+0300

россия

морская доктрина

николай патрушев

нато

сша

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник российского президента, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму."Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев.В то же время помощник президента сообщил, что Соединенные Штаты с союзниками по Североатлантическому альянсу хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. По его словам, для этого они используют внутренние водные пути Европы.Патрушев уточнил, что Черное и Азовское моря входят в список важных районов обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Информация об этом содержится в российской Морской доктрине.

https://1prime.ru/20240927/sudostroenie-851828849.html

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россия, морская доктрина, николай патрушев, нато, сша