Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241101/zapad-852539335.html
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев - 01.11.2024, ПРАЙМ
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев
Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:41+0300
2024-11-01T09:41+0300
россия
морская доктрина
николай патрушев
нато
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник российского президента, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму."Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев.В то же время помощник президента сообщил, что Соединенные Штаты с союзниками по Североатлантическому альянсу хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. По его словам, для этого они используют внутренние водные пути Европы.Патрушев уточнил, что Черное и Азовское моря входят в список важных районов обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Информация об этом содержится в российской Морской доктрине.
https://1prime.ru/20240927/sudostroenie-851828849.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_2507b7c987bba02bd2140c364034c4a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, морская доктрина, николай патрушев, нато, сша
РОССИЯ, Морская доктрина, Николай Патрушев, НАТО, США
09:41 01.11.2024
 
Запад намерен снизить роль России как морской державы, заявил Патрушев

Патрушев: Запад намерен снизить роль России как морской державы на Черном море

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Западные государства стремятся нанести России стратегическое поражение и хочет снизить ее роль морской державы на Черном море. Об этом рассказал помощник российского президента, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму.
"Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Патрушев.
В то же время помощник президента сообщил, что Соединенные Штаты с союзниками по Североатлантическому альянсу хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. По его словам, для этого они используют внутренние водные пути Европы.
Патрушев уточнил, что Черное и Азовское моря входят в список важных районов обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Информация об этом содержится в российской Морской доктрине.
Верфь - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении
27 сентября, 13:27
 
РОССИЯМорская доктринаНиколай ПатрушевНАТОСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала