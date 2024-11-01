https://1prime.ru/20241101/zelenskiy-852545339.html
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром
Планы украинского лидера Владимира Зеленского на Курскую область похожи на выдуманный Джорджем Оруэллом мир. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T14:50+0300
2024-11-01T14:50+0300
2024-11-01T14:50+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Планы украинского лидера Владимира Зеленского на Курскую область похожи на выдуманный Джорджем Оруэллом мир. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.В то же время он подчеркнул, что планы Зеленского полны цинизма, так как киевский режим называет нападение на Курскую область дипломатией."В общем, полный Джордж Оруэлл, "1984" и "Скотный двор" одновременно. И это промывание мозгов закончится только в результате победы российской армии", - заявил Ивлев агентству РИА Новости.Депутат подчеркнул, что после прочтения заявлений украинских властей становится понятно, что украинцы живут в оруэлловском мире, в котором война равна миру, в котором происходит насилие над инакомыслящими, а на улицах похищают людей.А контролирует это все, по словам Ивлева, заокеанский старший брат.Ранее Зеленский в беседе с южнокорейским телеканалом KBS рассказал, что целью нападения на Курскую область было создание буферной зоны. По его словам, эта операция будет обладать влияющим на мирные переговоры фактором.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром
В Госдуме сравнили планы Зеленского на Курскую область с выдуманным миром Оруэлла
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Планы украинского лидера Владимира Зеленского на Курскую область похожи на выдуманный Джорджем Оруэллом мир. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
В то же время он подчеркнул, что планы Зеленского полны цинизма, так как киевский режим называет нападение на Курскую область дипломатией.
"В общем, полный Джордж Оруэлл, "1984" и "Скотный двор" одновременно. И это промывание мозгов закончится только в результате победы российской армии", - заявил Ивлев агентству РИА Новости.
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Депутат подчеркнул, что после прочтения заявлений украинских властей становится понятно, что украинцы живут в оруэлловском мире, в котором война равна миру, в котором происходит насилие над инакомыслящими, а на улицах похищают людей.
А контролирует это все, по словам Ивлева, заокеанский старший брат.
Ранее Зеленский в беседе с южнокорейским телеканалом KBS рассказал, что целью нападения на Курскую область было создание буферной зоны. По его словам, эта операция будет обладать влияющим на мирные переговоры фактором.