https://1prime.ru/20241101/zelenskiy-852545339.html

В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром

В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром - 01.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме сравнили планы Зеленского с выдуманным Оруэллом миром

Планы украинского лидера Владимира Зеленского на Курскую область похожи на выдуманный Джорджем Оруэллом мир. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T14:50+0300

2024-11-01T14:50+0300

2024-11-01T14:50+0300

россия

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Планы украинского лидера Владимира Зеленского на Курскую область похожи на выдуманный Джорджем Оруэллом мир. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.В то же время он подчеркнул, что планы Зеленского полны цинизма, так как киевский режим называет нападение на Курскую область дипломатией."В общем, полный Джордж Оруэлл, "1984" и "Скотный двор" одновременно. И это промывание мозгов закончится только в результате победы российской армии", - заявил Ивлев агентству РИА Новости.Депутат подчеркнул, что после прочтения заявлений украинских властей становится понятно, что украинцы живут в оруэлловском мире, в котором война равна миру, в котором происходит насилие над инакомыслящими, а на улицах похищают людей.А контролирует это все, по словам Ивлева, заокеанский старший брат.Ранее Зеленский в беседе с южнокорейским телеканалом KBS рассказал, что целью нападения на Курскую область было создание буферной зоны. По его словам, эта операция будет обладать влияющим на мирные переговоры фактором.

https://1prime.ru/20241101/zaveschanie-852537928.html

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россия, украина, владимир зеленский