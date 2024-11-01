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"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться - 01.11.2024, ПРАЙМ
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"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться
"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться
Украинская журналистка Диана Панченко заявила в социальной сети Х, что по вине Владимира Зеленского погибли сотни тысяч людей. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T20:20+0300
2024-11-01T20:22+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко заявила в социальной сети Х, что по вине Владимира Зеленского погибли сотни тысяч людей."В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. &lt;…&gt; С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды", - написала журналистка.Она подчеркнула, что в итоге всех потерь и мучений сегодня Зеленский терпит поражение в конфликте, после чего задалась вопросом: "Так кто предатель Украины?"Этот вопрос, как объяснила Панченко, она задала, поскольку из-за ее призыва к переговорам против нее было возбуждено дело за государственную измену.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html
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владимир зеленский
Политика, Владимир Зеленский
20:20 01.11.2024 (обновлено: 20:22 01.11.2024)
 
"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться

Журналистка Панченко: по вине Зеленского погибли сотни тысяч людей

© Unsplash/Artem ZhukovКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Artem Zhukov
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко заявила в социальной сети Х, что по вине Владимира Зеленского погибли сотни тысяч людей.
"В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. <…> С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды", - написала журналистка.
Она подчеркнула, что в итоге всех потерь и мучений сегодня Зеленский терпит поражение в конфликте, после чего задалась вопросом: "Так кто предатель Украины?"
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Этот вопрос, как объяснила Панченко, она задала, поскольку из-за ее призыва к переговорам против нее было возбуждено дело за государственную измену.
 
ПолитикаВладимир Зеленский
 
 
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