https://1prime.ru/20241101/zelenskiy-852550746.html

"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться

"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Кто предатель Украины?" В Киеве начали о чем-то догадываться

Украинская журналистка Диана Панченко заявила в социальной сети Х, что по вине Владимира Зеленского погибли сотни тысяч людей. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T20:20+0300

2024-11-01T20:20+0300

2024-11-01T20:22+0300

политика

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/63/841246345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ee6231f35ff659c2bbda5a0b5442235d.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко заявила в социальной сети Х, что по вине Владимира Зеленского погибли сотни тысяч людей."В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. <…> С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды", - написала журналистка.Она подчеркнула, что в итоге всех потерь и мучений сегодня Зеленский терпит поражение в конфликте, после чего задалась вопросом: "Так кто предатель Украины?"Этот вопрос, как объяснила Панченко, она задала, поскольку из-за ее призыва к переговорам против нее было возбуждено дело за государственную измену.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский