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Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда

Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда - 01.11.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда

Россия в январе-августе поставила в Индонезию зерна на рекордные 273 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T06:20+0300

2024-11-01T06:20+0300

2024-11-01T06:20+0300

экономика

россия

индонезия

зерно

экспорт

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-августе поставила в Индонезию зерна на рекордные 273 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Россия главным образом продает на индонезийский рынок пшеницу: ее поставки за первые восемь месяцев текущего года выросли в 4,3 раза, до 964 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 3,9 раза, до 270 миллионов долларов. Основным экспортером пшеницы в Индонезию в январе-августе была Австралия, которая поставила этого зерна на 741 миллион долларов. Далее следуют Канада (640 миллионов), Украина (395 миллионов) и Аргентина (393 миллиона). Россия замыкает пятерку лидеров. Помимо пшеницы Россия поставляет в Индонезию просо, хотя в этом году его экспорт сократился в 2,9 раза, до 3,2 миллиона долларов.

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индонезия

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россия, индонезия, зерно, экспорт