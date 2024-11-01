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Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда - 01.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241101/zerno-852536732.html
Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда
Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда - 01.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда
Россия в январе-августе поставила в Индонезию зерна на рекордные 273 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T06:20+0300
2024-11-01T06:20+0300
экономика
россия
индонезия
зерно
экспорт
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-августе поставила в Индонезию зерна на рекордные 273 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Россия главным образом продает на индонезийский рынок пшеницу: ее поставки за первые восемь месяцев текущего года выросли в 4,3 раза, до 964 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 3,9 раза, до 270 миллионов долларов. Основным экспортером пшеницы в Индонезию в январе-августе была Австралия, которая поставила этого зерна на 741 миллион долларов. Далее следуют Канада (640 миллионов), Украина (395 миллионов) и Аргентина (393 миллиона). Россия замыкает пятерку лидеров. Помимо пшеницы Россия поставляет в Индонезию просо, хотя в этом году его экспорт сократился в 2,9 раза, до 3,2 миллиона долларов.
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россия, индонезия, зерно, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, зерно, экспорт
06:20 01.11.2024
 
Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда

Россия в январе-августе поставила в Индонезию зерна на рекордные 273 млн долларов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-августе поставила в Индонезию зерна на рекордные 273 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Россия главным образом продает на индонезийский рынок пшеницу: ее поставки за первые восемь месяцев текущего года выросли в 4,3 раза, до 964 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 3,9 раза, до 270 миллионов долларов.
Основным экспортером пшеницы в Индонезию в январе-августе была Австралия, которая поставила этого зерна на 741 миллион долларов. Далее следуют Канада (640 миллионов), Украина (395 миллионов) и Аргентина (393 миллиона). Россия замыкает пятерку лидеров.
Помимо пшеницы Россия поставляет в Индонезию просо, хотя в этом году его экспорт сократился в 2,9 раза, до 3,2 миллиона долларов.
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