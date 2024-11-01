https://1prime.ru/20241101/zhile-852531263.html

"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае

"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае

Массового обвала цен на жилье "по китайскому сценарию" в России не ожидается по целому ряду причин, рассказал агентству "Прайм" Валерий Кочетков, директор... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T02:02+0300

2024-11-01T02:02+0300

2024-11-01T02:02+0300

недвижимость

эксклюзив

жилье

цены на жилье

вторичное жилье

строящееся жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Массового обвала цен на жилье "по китайскому сценарию" в России не ожидается по целому ряду причин, рассказал агентству "Прайм" Валерий Кочетков, директор направления "Новостройки" ИНКОМ-Недвижимость.После отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и IT-ипотеки Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге, но лишь на несколько процентов. Тем временем, в Китае новые квартиры за год подешевели почти на четверть, а объем продаж жилья снизился на 18%, сообщают СМИ.В России подобное вряд ли возможно, считает эксперт. Ведь обвалу стоимости недвижимости в Китае предшествовало раздувание "пузыря" – квартиры скупали не для жизни, а для инвестиций. В России это сейчас редкое явление: обеспеченность жильем по-прежнему низкая, поэтому люди покупают его в первую очередь для проживания.Немаловажной причиной падения цен в Китае стало чрезмерное строительство - объектов сдавали больше, чем был возможен спрос. И, наконец, китайская экономика замедляется, а российская, напротив, растет и даже перегрета."Конечно, рынок новостроек просел, это естественное явление в сложившихся обстоятельствах с ужесточением условий жилищного кредитования. Изменение льготных ипотечных программ особенно отразилось на массовом сегменте. Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем", - указал Кочетков.Он напомнил, что стоимость может расти в рамках финансовой модели, то есть, по мере готовности дома, кроме того, в пределах инфляции предполагается увеличение цен на квартиры. Иными словами, строящееся жилье будет дорожать на 1,5-2% в месяц. Готовые первичные квартиры, вероятнее всего, ждет ценовая стагнация, если в проекте остается ассортимент лотов. В том случае, когда выбор ограничен, дефицит предложения подтолкнет стоимость вверх, заключил специалист.

https://1prime.ru/20241031/limity-852519446.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, эксклюзив, жилье, цены на жилье, вторичное жилье, строящееся жилье