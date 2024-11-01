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"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае - 01.11.2024, ПРАЙМ
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"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае
"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае
Массового обвала цен на жилье "по китайскому сценарию" в России не ожидается по целому ряду причин, рассказал агентству "Прайм" Валерий Кочетков, директор... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T02:02+0300
2024-11-01T02:02+0300
недвижимость
эксклюзив
жилье
цены на жилье
вторичное жилье
строящееся жилье
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Массового обвала цен на жилье "по китайскому сценарию" в России не ожидается по целому ряду причин, рассказал агентству "Прайм" Валерий Кочетков, директор направления "Новостройки" ИНКОМ-Недвижимость.После отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и IT-ипотеки Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге, но лишь на несколько процентов. Тем временем, в Китае новые квартиры за год подешевели почти на четверть, а объем продаж жилья снизился на 18%, сообщают СМИ.В России подобное вряд ли возможно, считает эксперт. Ведь обвалу стоимости недвижимости в Китае предшествовало раздувание "пузыря" – квартиры скупали не для жизни, а для инвестиций. В России это сейчас редкое явление: обеспеченность жильем по-прежнему низкая, поэтому люди покупают его в первую очередь для проживания.Немаловажной причиной падения цен в Китае стало чрезмерное строительство - объектов сдавали больше, чем был возможен спрос. И, наконец, китайская экономика замедляется, а российская, напротив, растет и даже перегрета."Конечно, рынок новостроек просел, это естественное явление в сложившихся обстоятельствах с ужесточением условий жилищного кредитования. Изменение льготных ипотечных программ особенно отразилось на массовом сегменте. Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем", - указал Кочетков.Он напомнил, что стоимость может расти в рамках финансовой модели, то есть, по мере готовности дома, кроме того, в пределах инфляции предполагается увеличение цен на квартиры. Иными словами, строящееся жилье будет дорожать на 1,5-2% в месяц. Готовые первичные квартиры, вероятнее всего, ждет ценовая стагнация, если в проекте остается ассортимент лотов. В том случае, когда выбор ограничен, дефицит предложения подтолкнет стоимость вверх, заключил специалист.
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недвижимость, эксклюзив, жилье, цены на жилье, вторичное жилье, строящееся жилье
Недвижимость, Эксклюзив, жилье, цены на жилье, вторичное жилье, строящееся жилье
02:02 01.11.2024
 
"Не для жизни". Могут ли цены на квартиры в России рухнуть, как в Китае

Эксперт Кочетков: обвал цен по китайскому сценарию в России маловероятен

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Массового обвала цен на жилье "по китайскому сценарию" в России не ожидается по целому ряду причин, рассказал агентству "Прайм" Валерий Кочетков, директор направления "Новостройки" ИНКОМ-Недвижимость.
После отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и IT-ипотеки Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге, но лишь на несколько процентов. Тем временем, в Китае новые квартиры за год подешевели почти на четверть, а объем продаж жилья снизился на 18%, сообщают СМИ.
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В России подобное вряд ли возможно, считает эксперт. Ведь обвалу стоимости недвижимости в Китае предшествовало раздувание "пузыря" – квартиры скупали не для жизни, а для инвестиций. В России это сейчас редкое явление: обеспеченность жильем по-прежнему низкая, поэтому люди покупают его в первую очередь для проживания.
Немаловажной причиной падения цен в Китае стало чрезмерное строительство - объектов сдавали больше, чем был возможен спрос. И, наконец, китайская экономика замедляется, а российская, напротив, растет и даже перегрета.
"Конечно, рынок новостроек просел, это естественное явление в сложившихся обстоятельствах с ужесточением условий жилищного кредитования. Изменение льготных ипотечных программ особенно отразилось на массовом сегменте. Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем", - указал Кочетков.
Он напомнил, что стоимость может расти в рамках финансовой модели, то есть, по мере готовности дома, кроме того, в пределах инфляции предполагается увеличение цен на квартиры. Иными словами, строящееся жилье будет дорожать на 1,5-2% в месяц. Готовые первичные квартиры, вероятнее всего, ждет ценовая стагнация, если в проекте остается ассортимент лотов. В том случае, когда выбор ограничен, дефицит предложения подтолкнет стоимость вверх, заключил специалист.
 
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