https://1prime.ru/20241101/zlenskiy-852551457.html

"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина

"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина

Пользователи соцсети X саркастически прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о "плане победы", в котором глава киевского режима поблагодарил все... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T22:13+0300

2024-11-01T22:13+0300

2024-11-01T22:14+0300

владимир зеленский

план

реакция

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X саркастически прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о "плане победы", в котором глава киевского режима поблагодарил все европейские страны, поддержавшие этот план.Пользователь Lance Aloud , видимо, не претендуя на оригинальность, посоветовал Зеленскому то, что ему советуют уж скоро как три года: "Лучший из всех возможных планов на данный момент — это договориться о мире до того, как вы потеряете еще какую-либо территорию!"Другой комментатор, Todd Chapman, тоже дал главе киевского режима не отличающийся новизной совет, но прозрачные намеки на предосудительные привычки первых лиц государства, пусть и просроченных, всегда выглядят беспроигрышно: "Вытри нос, у тебя на нем что-то белое".А пользователь Fawad Hasnain адресовал автору "плана победы" геополитическое послание: "Стратегические планы ничего не значат, когда они разжигают конфликт в ущерб миру".Комментатор же с ником Geroman был более краток и прост, обращаясь к Зеленскому: "Тебе конец, натовский клоун".

https://1prime.ru/20241030/svo-852517703.html

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владимир зеленский, план, реакция