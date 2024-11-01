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"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина - 01.11.2024, ПРАЙМ
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"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина
"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина
Пользователи соцсети X саркастически прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о "плане победы", в котором глава киевского режима поблагодарил все... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T22:13+0300
2024-11-01T22:14+0300
владимир зеленский
план
реакция
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X саркастически прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о "плане победы", в котором глава киевского режима поблагодарил все европейские страны, поддержавшие этот план.Пользователь Lance Aloud , видимо, не претендуя на оригинальность, посоветовал Зеленскому то, что ему советуют уж скоро как три года: "Лучший из всех возможных планов на данный момент — это договориться о мире до того, как вы потеряете еще какую-либо территорию!"Другой комментатор, Todd Chapman, тоже дал главе киевского режима не отличающийся новизной совет, но прозрачные намеки на предосудительные привычки первых лиц государства, пусть и просроченных, всегда выглядят беспроигрышно: "Вытри нос, у тебя на нем что-то белое".А пользователь Fawad Hasnain адресовал автору "плана победы" геополитическое послание: "Стратегические планы ничего не значат, когда они разжигают конфликт в ущерб миру".Комментатор же с ником Geroman был более краток и прост, обращаясь к Зеленскому: "Тебе конец, натовский клоун".
https://1prime.ru/20241030/svo-852517703.html
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владимир зеленский, план, реакция
Владимир Зеленский, план, реакция
22:13 01.11.2024 (обновлено: 22:14 01.11.2024)
 
"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина

Пользователи соцсети Х ответили на слова Зеленского о "плане победы" сарказмом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X саркастически прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о "плане победы", в котором глава киевского режима поблагодарил все европейские страны, поддержавшие этот план.
Пользователь Lance Aloud , видимо, не претендуя на оригинальность, посоветовал Зеленскому то, что ему советуют уж скоро как три года: "Лучший из всех возможных планов на данный момент — это договориться о мире до того, как вы потеряете еще какую-либо территорию!"
Другой комментатор, Todd Chapman, тоже дал главе киевского режима не отличающийся новизной совет, но прозрачные намеки на предосудительные привычки первых лиц государства, пусть и просроченных, всегда выглядят беспроигрышно: "Вытри нос, у тебя на нем что-то белое".
А пользователь Fawad Hasnain адресовал автору "плана победы" геополитическое послание: "Стратегические планы ничего не значат, когда они разжигают конфликт в ущерб миру".
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Комментатор же с ником Geroman был более краток и прост, обращаясь к Зеленскому: "Тебе конец, натовский клоун".
 
Владимир Зеленскийпланреакция
 
 
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