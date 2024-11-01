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Золото завершает неделю ростом

Золото завершает неделю ростом - 01.11.2024, ПРАЙМ

Золото завершает неделю ростом

Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T18:21+0300

2024-11-01T18:21+0300

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1 доллара, или на 1,97%, - до 2 756,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 32,852 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 0,4%. Таким образом, драгоценный металл может завершить третью подряд неделю ростом. В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, безработица в стране в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. Кроме того, Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.

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