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Золото завершает неделю ростом
Золото завершает неделю ростом - 01.11.2024, ПРАЙМ
Золото завершает неделю ростом
Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T18:21+0300
2024-11-01T18:21+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1 доллара, или на 1,97%, - до 2 756,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 32,852 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 0,4%. Таким образом, драгоценный металл может завершить третью подряд неделю ростом. В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, безработица в стране в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. Кроме того, Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.
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золото, цена
Золото завершает неделю ростом
Данные торгов: цена на золото готовится завершить неделю ростом
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1 доллара, или на 1,97%, - до 2 756,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 32,852 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало на 0,4%. Таким образом, драгоценный металл может завершить третью подряд неделю ростом.
В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, безработица в стране в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч.
Цены на золото пошли вниз
Кроме того, Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.