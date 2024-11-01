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Золото завершает неделю ростом - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Золото завершает неделю ростом
Золото завершает неделю ростом - 01.11.2024, ПРАЙМ
Золото завершает неделю ростом
Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T18:21+0300
2024-11-01T18:22+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1 доллара, или на 1,97%, - до 2 756,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 32,852 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 0,4%. Таким образом, драгоценный металл может завершить третью подряд неделю ростом. В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, безработица в стране в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. Кроме того, Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
18:21 01.11.2024 (обновлено: 18:22 01.11.2024)
 
Золото завершает неделю ростом

Данные торгов: цена на золото готовится завершить неделю ростом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1 доллара, или на 1,97%, - до 2 756,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 32,852 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало на 0,4%. Таким образом, драгоценный металл может завершить третью подряд неделю ростом.
В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, безработица в стране в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Цены на золото пошли вниз
Вчера, 18:28
Кроме того, Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.
 
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