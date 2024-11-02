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СМИ: владелица "Фрутоняни" Белявцева сохранила долю в компании
СМИ: владелица "Фрутоняни" Белявцева сохранила долю в компании - 02.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: владелица "Фрутоняни" Белявцева сохранила долю в компании
Одна из самых богатых женщин России Ольга Белявцева была и остается акционером АО "Прогресс" (бренд "Фрутоняня") и продолжит способствовать развитию компании,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T09:55+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Одна из самых богатых женщин России Ольга Белявцева была и остается акционером АО "Прогресс" (бренд "Фрутоняня") и продолжит способствовать развитию компании, сообщил РИА Новости гендиректор Evermount Capital Group (фонд активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков. Ранее в субботу издание РБК со ссылкой на источники написало, что Белявцева сохранила миноритарную долю в производителе детского питания АО "Прогресс" после покупки мажоритарной доли в компании структурами, близкими к основному владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину. В издании уточнили, что сделка по приобретению мажоритарной доли АО "Прогресс" закрыта, а ее стоимость могла составить более 75 миллиардов рублей. "Ольга Белявцева была и остается акционером АО "Прогресс", активно участвует в управлении и продолжит способствовать росту и успеху компании", - сказал Чертков. При этом от комментариев в отношении самой сделки он отказался. В конце августа журнал Forbes публиковал рейтинг богатейших женщин России. По версии издания, Белявцева занимает 13 место в двадцатке самых богатых женщин страны. Ее состояние оценивается в 650 миллионов долларов.
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ао, россия, акции
СМИ: владелица "Фрутоняни" Белявцева сохранила долю в компании
Чертков: Белявцева была и остается акционером "Фрутоняни"
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Одна из самых богатых женщин России Ольга Белявцева была и остается акционером АО "Прогресс" (бренд "Фрутоняня") и продолжит способствовать развитию компании, сообщил РИА Новости гендиректор Evermount Capital Group (фонд активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков.
Ранее в субботу издание РБК
со ссылкой на источники написало, что Белявцева сохранила миноритарную долю в производителе детского питания АО "Прогресс" после покупки мажоритарной доли в компании структурами, близкими к основному владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину. В издании уточнили, что сделка по приобретению мажоритарной доли АО "Прогресс" закрыта, а ее стоимость могла составить более 75 миллиардов рублей.
"Ольга Белявцева была и остается акционером АО "Прогресс", активно участвует в управлении и продолжит способствовать росту и успеху компании", - сказал Чертков.
При этом от комментариев в отношении самой сделки он отказался.
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В конце августа журнал Forbes публиковал рейтинг богатейших женщин России. По версии издания, Белявцева занимает 13 место в двадцатке самых богатых женщин страны. Ее состояние оценивается в 650 миллионов долларов.