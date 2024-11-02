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Робкая стабилизация - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Робкая стабилизация
Робкая стабилизация - 02.11.2024, ПРАЙМ
Робкая стабилизация
Рынок немного восстановился в пятницу. Индекс Mocбиржи повысился на 0,57% до 2574,71, индекс РТС – на 0,14% до 832,4. Спад на рынке ОФЗ приостановился, индекс... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:21+0300
2024-11-02T08:21+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
банк россии
европлан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852552783.jpg?1730524902
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рынок немного восстановился в пятницу. Индекс Mocбиржи повысился на 0,57% до 2574,71, индекс РТС – на 0,14% до 832,4. Спад на рынке ОФЗ приостановился, индекс RGBI показал символический рост на 0,02% до 96,39 п.Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном "кредитном пузыре" речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний может стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере России в октябре повысился до 50,6, указывая на некоторое улучшение деловых настроений, особенно в экспорте. Тем не менее другие важные индикаторы отражают противоположные тенденции: объемы погрузки на РЖД снижаются уже несколько месяцев — в октябре падение составило 6,2% по сравнению с октябрем 2023 года, что говорит о замедлении экономической активности. На реальном секторе начинают сказываться негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики.Выручка IVA Technologies, разработчика корпоративных мессенджеров и видеоплатформ, за девять месяцев 2024 года увеличилась на 52% до 1,4 млрд руб., прежде всего за счет роста продаж ПО и сервисного обслуживания. Количество партнеров и клиентов компании значительно увеличилось в том числе за счет новых соглашений с РЖД, Ростелеком и другими крупными компаниями. IVA также расширяет международное присутствие, заключив соглашения в регионе Ближнего Востока и Африки. В ноябре компания планирует выпустить комплексное решение для корпоративных коммуникаций под названием IVA ONE.Совет директоров "Европлана" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 50 рублей на одну акцию за 9 месяцев 2024 года, что соответствует текущей дивидендной доходности около 8,5%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря 2024 года.
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Кирилл Климентьев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, банк россии, европлан
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Банк России, Европлан
08:21 02.11.2024
 

Робкая стабилизация

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рынок немного восстановился в пятницу. Индекс Mocбиржи повысился на 0,57% до 2574,71, индекс РТС – на 0,14% до 832,4. Спад на рынке ОФЗ приостановился, индекс RGBI показал символический рост на 0,02% до 96,39 п.
Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном "кредитном пузыре" речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний может стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.
Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере России в октябре повысился до 50,6, указывая на некоторое улучшение деловых настроений, особенно в экспорте. Тем не менее другие важные индикаторы отражают противоположные тенденции: объемы погрузки на РЖД снижаются уже несколько месяцев — в октябре падение составило 6,2% по сравнению с октябрем 2023 года, что говорит о замедлении экономической активности. На реальном секторе начинают сказываться негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики.
Выручка IVA Technologies, разработчика корпоративных мессенджеров и видеоплатформ, за девять месяцев 2024 года увеличилась на 52% до 1,4 млрд руб., прежде всего за счет роста продаж ПО и сервисного обслуживания. Количество партнеров и клиентов компании значительно увеличилось в том числе за счет новых соглашений с РЖД, Ростелеком и другими крупными компаниями. IVA также расширяет международное присутствие, заключив соглашения в регионе Ближнего Востока и Африки. В ноябре компания планирует выпустить комплексное решение для корпоративных коммуникаций под названием IVA ONE.
Совет директоров "Европлана" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 50 рублей на одну акцию за 9 месяцев 2024 года, что соответствует текущей дивидендной доходности около 8,5%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря 2024 года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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