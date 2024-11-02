Отскок с двухмесячного дна

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субботние торги состоятся, но, скорее всего, они будут неликвидные и непоказательные. В понедельник рынок будет закрыт, а во вторник выборы президента США и в среду решение ФРС по ключевой ставке. Тем самым сегодня участники рынка займут выжидательную позицию. В пятницу Индекс Мосбиржи смог отскочить с двухмесячного дна, на закрытии вечерки было почти +1% и у 2585 п. Это лишь немного обнадеживает, поскольку у инвесторов и активных трейдеров сохраняются страхи перед жесткой ДКП ЦБ.Сильнее рынка — акции Сегежи (+5,3%). Чисто спекуляции на фоне отсутствия информации о грядущем доразмещении бумаг. Акции очень волатильные и ходят в широком диапазоне с размытыми границами 1,5–2 руб., а средняя около 1,7 руб., и вчера курс к ней вернулся.Слабее рынка — акции АФК Системы (-4,3%). Это материнская компания для Сегежи, и их курсы вчера сильно разошлись. Цена холдинга рухнула на уровни января прошлого года, 12 руб. Бумаги перепроданы — обвал с мая уже на 60%, и чисто технически скоро может быть отскок.Рубль закрылся на минимумах года — юань под 13,66, доллар над 97,44, евро по 105,84. Фундаментальных факторов укрепления рубля недостаточно на фоне снижения экспорта и восстановления импорта. Сегодня торги валютой будут с ограничениями — режим TOD (расчеты сегодня) вообще неактивен, а по TOM (завтра) расчеты не проводятся. Тем не менее до конца года курсы инвалют видятся ниже текущих примерно на 2%.
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субботние торги состоятся, но, скорее всего, они будут неликвидные и непоказательные. В понедельник рынок будет закрыт, а во вторник выборы президента США и в среду решение ФРС по ключевой ставке. Тем самым сегодня участники рынка займут выжидательную позицию. В пятницу Индекс Мосбиржи смог отскочить с двухмесячного дна, на закрытии вечерки было почти +1% и у 2585 п. Это лишь немного обнадеживает, поскольку у инвесторов и активных трейдеров сохраняются страхи перед жесткой ДКП ЦБ.
Сильнее рынка — акции Сегежи (+5,3%). Чисто спекуляции на фоне отсутствия информации о грядущем доразмещении бумаг. Акции очень волатильные и ходят в широком диапазоне с размытыми границами 1,5–2 руб., а средняя около 1,7 руб., и вчера курс к ней вернулся.
Слабее рынка — акции АФК Системы (-4,3%). Это материнская компания для Сегежи, и их курсы вчера сильно разошлись. Цена холдинга рухнула на уровни января прошлого года, 12 руб. Бумаги перепроданы — обвал с мая уже на 60%, и чисто технически скоро может быть отскок.
Рубль закрылся на минимумах года — юань под 13,66, доллар над 97,44, евро по 105,84. Фундаментальных факторов укрепления рубля недостаточно на фоне снижения экспорта и восстановления импорта. Сегодня торги валютой будут с ограничениями — режим TOD (расчеты сегодня) вообще неактивен, а по TOM (завтра) расчеты не проводятся. Тем не менее до конца года курсы инвалют видятся ниже текущих примерно на 2%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.