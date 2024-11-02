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Обзор фондового рынка с прогнозом на предстоящую неделю - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Обзор фондового рынка с прогнозом на предстоящую неделю
Обзор фондового рынка с прогнозом на предстоящую неделю - 02.11.2024, ПРАЙМ
Обзор фондового рынка с прогнозом на предстоящую неделю
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:47+0300
2024-11-02T17:47+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
фрс сша
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе плавно повышался в диапазоне 95,7-98,3, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 98.Начало недели было коррекционным, рынок продолжил снижение после решения ЦБ по ставке. Более всего страдали компании с высокой долговой нагрузкой и компании, недавно вышедшие на рынок. Нефть торговалась на уровне $71-$74, минимум был установлен после переключения на новый контракт.В середине недели котировки повышались, причиной стало сообщение о том, что Иран планирует ответный удар по Израилю с территории Ирака, возможно до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Стоимость нефти также поддерживается ожиданиями, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или больше.На следующей неделе мы ожидаем повышения волатильности российского рынка акций, и связано это будет, в первую очередь, с выборами в США. Есть надежда, что рынок может испытать довольно ощутимый отскок от уровня 2600 и устремиться к 2800-2900 по индексу Мосбиржи, где он находился в сентябре, начале октября этого года. Также 7 ноября будут объявлены итоги очередного заседания ФРС США по учетной ставке. Рыночный консенсус сходится на том, что с большой вероятностью последует снижение индикатора на 25 базисных пунктов, что является нейтральным сценарием в текущих условиях для мировых рынков.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, фрс сша
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, ФРС США
17:47 02.11.2024
 

Обзор фондового рынка с прогнозом на предстоящую неделю

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе плавно повышался в диапазоне 95,7-98,3, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 98.

Начало недели было коррекционным, рынок продолжил снижение после решения ЦБ по ставке. Более всего страдали компании с высокой долговой нагрузкой и компании, недавно вышедшие на рынок. Нефть торговалась на уровне $71-$74, минимум был установлен после переключения на новый контракт.

В середине недели котировки повышались, причиной стало сообщение о том, что Иран планирует ответный удар по Израилю с территории Ирака, возможно до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Стоимость нефти также поддерживается ожиданиями, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или больше.
На следующей неделе мы ожидаем повышения волатильности российского рынка акций, и связано это будет, в первую очередь, с выборами в США. Есть надежда, что рынок может испытать довольно ощутимый отскок от уровня 2600 и устремиться к 2800-2900 по индексу Мосбиржи, где он находился в сентябре, начале октября этого года. Также 7 ноября будут объявлены итоги очередного заседания ФРС США по учетной ставке. Рыночный консенсус сходится на том, что с большой вероятностью последует снижение индикатора на 25 базисных пунктов, что является нейтральным сценарием в текущих условиях для мировых рынков.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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