Обзор фондового рынка с прогнозом на предстоящую неделю

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе плавно повышался в диапазоне 95,7-98,3, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 98.Начало недели было коррекционным, рынок продолжил снижение после решения ЦБ по ставке. Более всего страдали компании с высокой долговой нагрузкой и компании, недавно вышедшие на рынок. Нефть торговалась на уровне $71-$74, минимум был установлен после переключения на новый контракт.В середине недели котировки повышались, причиной стало сообщение о том, что Иран планирует ответный удар по Израилю с территории Ирака, возможно до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Стоимость нефти также поддерживается ожиданиями, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или больше.На следующей неделе мы ожидаем повышения волатильности российского рынка акций, и связано это будет, в первую очередь, с выборами в США. Есть надежда, что рынок может испытать довольно ощутимый отскок от уровня 2600 и устремиться к 2800-2900 по индексу Мосбиржи, где он находился в сентябре, начале октября этого года. Также 7 ноября будут объявлены итоги очередного заседания ФРС США по учетной ставке. Рыночный консенсус сходится на том, что с большой вероятностью последует снижение индикатора на 25 базисных пунктов, что является нейтральным сценарием в текущих условиях для мировых рынков.
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе плавно повышался в диапазоне 95,7-98,3, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 98.
Начало недели было коррекционным, рынок продолжил снижение после решения ЦБ по ставке. Более всего страдали компании с высокой долговой нагрузкой и компании, недавно вышедшие на рынок. Нефть торговалась на уровне $71-$74, минимум был установлен после переключения на новый контракт.
В середине недели котировки повышались, причиной стало сообщение о том, что Иран планирует ответный удар по Израилю с территории Ирака, возможно до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Стоимость нефти также поддерживается ожиданиями, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или больше.
На следующей неделе мы ожидаем повышения волатильности российского рынка акций, и связано это будет, в первую очередь, с выборами в США. Есть надежда, что рынок может испытать довольно ощутимый отскок от уровня 2600 и устремиться к 2800-2900 по индексу Мосбиржи, где он находился в сентябре, начале октября этого года. Также 7 ноября будут объявлены итоги очередного заседания ФРС США по учетной ставке. Рыночный консенсус сходится на том, что с большой вероятностью последует снижение индикатора на 25 базисных пунктов, что является нейтральным сценарием в текущих условиях для мировых рынков.
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