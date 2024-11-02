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Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного

Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного - 02.11.2024, ПРАЙМ

Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного

Минздрав РФ подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Они позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи лицам... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T21:25+0300

2024-11-02T21:25+0300

2024-11-02T21:25+0300

россия

минздрав рф

нетрудоспособность

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Они позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи лицам трудоспособного возраста. Об этом сообщила пресс-служба министерства. В пресс-службе Минздрава пояснили, что экспертиза временной нетрудоспособности проводится для определения возможности лица заниматься профессиональной деятельностью, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу. Ее проводят в связи с заболеваниями, травмами, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребенка, напомнили в министерстве. Отмечается, что Минздрав проводит работу по нормативному закреплению учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов человеку, что позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности для принятия необходимых мер по улучшению оказания медпомощи и повышению ее доступности. В частности, если в течение шести месяцев больничный оформляли четыре раза, кроме случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения человеком медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то лечащий врач должен передать медицинские документы врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медпомощи гражданам трудоспособного возраста. В пресс-службе сообщили, что полученные данные позволят выявлять также работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой "групп риска" по угрозе развития отдельных заболеваний.

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россия, минздрав рф, нетрудоспособность