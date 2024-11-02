Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241102/bolnichnyy-852570422.html
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного - 02.11.2024, ПРАЙМ
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного
Минздрав РФ подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Они позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи лицам... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T21:25+0300
2024-11-02T21:25+0300
россия
минздрав рф
нетрудоспособность
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/93/776479325_0:73:1500:917_1920x0_80_0_0_6d57edaee910ded5fe8fb38b15deedea.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Они позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи лицам трудоспособного возраста. Об этом сообщила пресс-служба министерства. В пресс-службе Минздрава пояснили, что экспертиза временной нетрудоспособности проводится для определения возможности лица заниматься профессиональной деятельностью, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу. Ее проводят в связи с заболеваниями, травмами, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребенка, напомнили в министерстве. Отмечается, что Минздрав проводит работу по нормативному закреплению учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов человеку, что позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности для принятия необходимых мер по улучшению оказания медпомощи и повышению ее доступности. В частности, если в течение шести месяцев больничный оформляли четыре раза, кроме случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения человеком медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то лечащий врач должен передать медицинские документы врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медпомощи гражданам трудоспособного возраста. В пресс-службе сообщили, что полученные данные позволят выявлять также работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой "групп риска" по угрозе развития отдельных заболеваний.
https://1prime.ru/20240918/zarplata-851648981.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/93/776479325_175:0:1500:994_1920x0_80_0_0_ae9895d43972d33cb74e12d7e95aaedb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минздрав рф, нетрудоспособность
РОССИЯ, Минздрав РФ, Нетрудоспособность
21:25 02.11.2024
 
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного

Минздрав подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности

© fotolia.com / pogonici%Калькулятор
%Калькулятор - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© fotolia.com / pogonici
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Они позволят совершенствовать механизм оказания медицинской помощи лицам трудоспособного возраста. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В пресс-службе Минздрава пояснили, что экспертиза временной нетрудоспособности проводится для определения возможности лица заниматься профессиональной деятельностью, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу. Ее проводят в связи с заболеваниями, травмами, временной потерей трудоспособности, уходом за больным членом семьи, беременностью и родами, а также при усыновлении ребенка, напомнили в министерстве.
Отмечается, что Минздрав проводит работу по нормативному закреплению учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов человеку, что позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности для принятия необходимых мер по улучшению оказания медпомощи и повышению ее доступности. В частности, если в течение шести месяцев больничный оформляли четыре раза, кроме случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения человеком медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то лечащий врач должен передать медицинские документы врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медпомощи гражданам трудоспособного возраста.
В пресс-службе сообщили, что полученные данные позволят выявлять также работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой "групп риска" по угрозе развития отдельных заболеваний.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Названа сфера экономики РФ, работникам которой повысят зарплаты с 1 января
18 сентября, 15:33
 
РОССИЯМинздрав РФНетрудоспособность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала