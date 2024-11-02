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Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС - 02.11.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
Платежная платформа, расчетные механизмы, механизмы страхования будут в числе приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025 году, рассказал в... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T22:11+0300
2024-11-02T22:11+0300
2024-11-02T22:11+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Платежная платформа, расчетные механизмы, механизмы страхования будут в числе приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025 году, рассказал в интервью для международной сети TV BRICS глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в прошлом году в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге являлся инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. По словам Лаврова, именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов и главы центральных банков. "Прогресс налицо. Но надо довести его до логического конца, чтобы уже были готовые механизмы для использования", — отметил Лавров. Он выразил уверенность, что в Бразилии над этим "будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента" и сам Лула да Силва "позаботится, чтобы эта тематика была в качестве одной из наиболее важных". Он добавил, что российская сторона уверена в "продолжении работы по российским инициативам" в числе которых зерновая биржа, инвестиционная платформа, группа по транспорту, по ядерной медицине. По словам Лаврова, это все сугубо прикладные вещи, в которых заинтересованы все участники БРИКС"."У меня на этот счет нет никаких сомнений. Будем активно поддерживать бразильцев", — заключил он.
https://1prime.ru/20241102/lavrov-852570751.html
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брикс, бразилия, сергей лавров
Экономика, БРИКС, БРАЗИЛИЯ, Сергей Лавров
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
Лавров: платежная платформа будет приоритетом председательства Бразилии в БРИКС
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Платежная платформа, расчетные механизмы, механизмы страхования будут в числе приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025 году, рассказал в интервью для международной сети TV BRICS глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в прошлом году в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге являлся инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. По словам Лаврова, именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов и главы центральных банков.
"Прогресс налицо. Но надо довести его до логического конца, чтобы уже были готовые механизмы для использования", — отметил Лавров.
Он выразил уверенность, что в Бразилии над этим "будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента" и сам Лула да Силва "позаботится, чтобы эта тематика была в качестве одной из наиболее важных".
Он добавил, что российская сторона уверена в "продолжении работы по российским инициативам" в числе которых зерновая биржа, инвестиционная платформа, группа по транспорту, по ядерной медицине. По словам Лаврова, это все сугубо прикладные вещи, в которых заинтересованы все участники БРИКС".
"У меня на этот счет нет никаких сомнений. Будем активно поддерживать бразильцев", — заключил он.
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением