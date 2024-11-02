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Лавров рассказал, когда рассмотрят вопрос полноправного членства в БРИКС

Лавров рассказал, когда рассмотрят вопрос полноправного членства в БРИКС - 02.11.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал, когда рассмотрят вопрос полноправного членства в БРИКС

Вопрос полноправного членства в БРИКС стран, заинтересованных в этом, рассмотрят в течение следующего года. Об этом заявил в интервью для международной сети TV... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T22:21+0300

2024-11-02T22:21+0300

2024-11-02T22:21+0300

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декларация

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вопрос полноправного членства в БРИКС стран, заинтересованных в этом, рассмотрят в течение следующего года. Об этом заявил в интервью для международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров. "Уже упоминал, что ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года", — сказал он. Министр отметил, что число государств, которые желают просто участвовать в мероприятиях БРИКС, более 30, а более 10 стран пользуются общей поддержкой членов объединения, как потенциальные партнеры и им направили соответствующие приглашения. По словам Лаврова, есть договоренность, что как только приходит ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС", — добавил он. Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что, по его данным, статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран. Лавров также сообщил, что декларацию по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре, удалось согласовать на основе баланса интересов."Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам. Главный "пафос" этой декларации - это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО", — сказал министр.Говоря о международной валютно-финансовой системе, он отметил, что общее мнение стран-участниц БРИКС заключается в том, что необходимо дать им, как самым быстрорастущим экономикам, то число голосов в советах директоров МВФ и Всемирного банка, которое соответствовало бы их реальному весу в мировой экономике и доле в мировом валовом внутреннем продукте.Сейчас же, по словам Лаврова, это число существенно занижено, поскольку США категорически не хотят перераспределять квоты и отдавать свои голоса, на данный момент в МВФ США обладают "пакетом", позволяющим применять право вето в отношении любых решений."Это непорядок. То же самое в ВТО. Уже долгие годы, минимум десять лет, США блокируют работу органа по урегулированию споров. Это именно то, ради чего ВТО создавалась. Неизбежно возникающие противоречия между участниками рынка, обвинения друг друга в демпинге, завышении цен, необоснованном повышении тарифов - все это должно рассматриваться органом по разрешению споров. Он заблокирован, там нет кворума. Соединенные Штаты не собираются эту ситуацию исправлять", — заключил глава МИД РФ.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в его состав вошла ЮАР. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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