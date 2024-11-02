https://1prime.ru/20241102/dogovor-852559300.html

"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР

"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР

Договор между Россией и Северной Кореей включает в себя ряд действий в случае военного нападения, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T13:05+0300

2024-11-02T13:05+0300

2024-11-02T13:05+0300

политика

дмитрий медведев

россия

кндр

договор

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Договор между Россией и Северной Кореей включает в себя ряд действий в случае военного нападения, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что страны и раньше имели подобный документ о взаимной поддержке и дружбе. "И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку", - объяснил Медведев в беседе с RT, добавив, что эти пункты соглашения остались нетронутыми. При этом, заявил зампред Совбеза, все "текстуальные положения" должны быть истолкованы в буквальном смысле.

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дмитрий медведев, россия, кндр, договор