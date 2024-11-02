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"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР - 02.11.2024, ПРАЙМ
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"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР
"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР
Договор между Россией и Северной Кореей включает в себя ряд действий в случае военного нападения, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:05+0300
2024-11-02T13:05+0300
политика
дмитрий медведев
россия
кндр
договор
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Договор между Россией и Северной Кореей включает в себя ряд действий в случае военного нападения, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что страны и раньше имели подобный документ о взаимной поддержке и дружбе. "И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку", - объяснил Медведев в беседе с RT, добавив, что эти пункты соглашения остались нетронутыми. При этом, заявил зампред Совбеза, все "текстуальные положения" должны быть истолкованы в буквальном смысле.
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дмитрий медведев, россия, кндр, договор
Политика, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, КНДР, договор
13:05 02.11.2024
 
"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР

Медведев: договор РФ и КНДР предполагает, что при нападении будет оказана поддержка

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Договор между Россией и Северной Кореей включает в себя ряд действий в случае военного нападения, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что страны и раньше имели подобный документ о взаимной поддержке и дружбе. "И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку", - объяснил Медведев в беседе с RT, добавив, что эти пункты соглашения остались нетронутыми.
При этом, заявил зампред Совбеза, все "текстуальные положения" должны быть истолкованы в буквальном смысле.
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ПолитикаДмитрий МедведевРОССИЯКНДРдоговор
 
 
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