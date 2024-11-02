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Эксперты предсказали судьбу доллара после выборов в США - 02.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241102/dollar-852553803.html
Эксперты предсказали судьбу доллара после выборов в США
Эксперты предсказали судьбу доллара после выборов в США - 02.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты предсказали судьбу доллара после выборов в США
Возможность проведения расчетов в долларах все чаще используется в качестве инструмента политического давления, и это усиливает недоверие к нему в мире:... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T09:08+0300
2024-11-02T09:08+0300
экономика
доллар
выборы в сша
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возможность проведения расчетов в долларах все чаще используется в качестве инструмента политического давления, и это усиливает недоверие к нему в мире: подорванный имидж американской валюты новому президенту США восстановить будет трудно, если вообще возможно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Администрация Байдена активно использовала доллар в качестве инструмента политического давления, что способствовало усилению тенденции дедолларизации глобальной экономики. Если новая администрация продолжит применять эту тактику, то американская валюта будет еще активнее вытесняться из внешнеторговых расчетов развивающихся стран и из их международных резервов", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, Байден нанес глобальному имиджу доллара даже более ощутимый удар, чем его предшественник на президентском посту Дональд Трамп. "Оголтелая санкционная политика подтолкнула процесс дедолларизации в России и во всем мире. Я сомневаюсь, сможет ли новый президент изменить ситуацию с отношением к доллару: Байден и его предшественники уже напортачили", - заявил эксперт. Согласно расчетам РИА Новости, уже более 40% стран по всему миру объявили в той или иной степени бойкот американской валюте: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть государств. Также доллар теряет свой вес и в кубышках мировых регуляторов, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Еще одним отражением недоверия к финансовым властям США является все более активное использование национальных аналогов межбанковской системы SWIFT. В частности, по данным Нацбанка Китая, количество транзакций, которые в первом квартале этого года обработала система CIPS, в годовом выражении выросло на 60,83%. А трафик российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в первом полугодии текущего года увеличился на 13,2%, при этом количество пользователей на начало июля достигло 570.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
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доллар, выборы в сша
Экономика, доллар, выборы в США
09:08 02.11.2024
 
Эксперты предсказали судьбу доллара после выборов в США

Эксперты: новому президенту США будет трудно улучшить имидж доллара

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США
Денежные купюры и монеты США - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возможность проведения расчетов в долларах все чаще используется в качестве инструмента политического давления, и это усиливает недоверие к нему в мире: подорванный имидж американской валюты новому президенту США восстановить будет трудно, если вообще возможно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Администрация Байдена активно использовала доллар в качестве инструмента политического давления, что способствовало усилению тенденции дедолларизации глобальной экономики. Если новая администрация продолжит применять эту тактику, то американская валюта будет еще активнее вытесняться из внешнеторговых расчетов развивающихся стран и из их международных резервов", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, Байден нанес глобальному имиджу доллара даже более ощутимый удар, чем его предшественник на президентском посту Дональд Трамп. "Оголтелая санкционная политика подтолкнула процесс дедолларизации в России и во всем мире. Я сомневаюсь, сможет ли новый президент изменить ситуацию с отношением к доллару: Байден и его предшественники уже напортачили", - заявил эксперт.
Согласно расчетам РИА Новости, уже более 40% стран по всему миру объявили в той или иной степени бойкот американской валюте: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть государств. Также доллар теряет свой вес и в кубышках мировых регуляторов, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН
08:24
Еще одним отражением недоверия к финансовым властям США является все более активное использование национальных аналогов межбанковской системы SWIFT. В частности, по данным Нацбанка Китая, количество транзакций, которые в первом квартале этого года обработала система CIPS, в годовом выражении выросло на 60,83%. А трафик российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в первом полугодии текущего года увеличился на 13,2%, при этом количество пользователей на начало июля достигло 570.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
 
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