https://1prime.ru/20241102/dollar-852560326.html

Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев

Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ

Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев

Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, рассказал зампред Совета безопасности... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T13:25+0300

2024-11-02T13:25+0300

2024-11-02T13:30+0300

экономика

доллар

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более что и миссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США", - объяснил Медведев в беседе с RT. Он также отметил, что разрыв этого "пузыря доллара" станет началом хаоса в мировой экономике, который коснется в том числе России. Зампред российского Совбеза добавил, что в крушении доллара не заинтересована ни одна страна, поскольку последствия затронут всех участников международных экономических отношений.

https://1prime.ru/20241102/dogovor-852559300.html

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доллар, дмитрий медведев