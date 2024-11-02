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Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев
Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ
Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев
Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, рассказал зампред Совета безопасности... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:25+0300
2024-11-02T13:30+0300
экономика
доллар
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более что и миссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США", - объяснил Медведев в беседе с RT. Он также отметил, что разрыв этого "пузыря доллара" станет началом хаоса в мировой экономике, который коснется в том числе России. Зампред российского Совбеза добавил, что в крушении доллара не заинтересована ни одна страна, поскольку последствия затронут всех участников международных экономических отношений.
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доллар, дмитрий медведев
Экономика, доллар, Дмитрий Медведев
13:25 02.11.2024 (обновлено: 13:30 02.11.2024)
 
Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, предупредил Медведев

Медведев: рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос для всех стран

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет, это принесет хаос и станет потрясением для всех стран, в том числе и для России, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более что и миссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США", - объяснил Медведев в беседе с RT.
Он также отметил, что разрыв этого "пузыря доллара" станет началом хаоса в мировой экономике, который коснется в том числе России. Зампред российского Совбеза добавил, что в крушении доллара не заинтересована ни одна страна, поскольку последствия затронут всех участников международных экономических отношений.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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ЭкономикадолларДмитрий Медведев
 
 
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