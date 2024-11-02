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BitRiver запустил бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников
BitRiver запустил бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников - 02.11.2024, ПРАЙМ
BitRiver запустил бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников
В рамках образовательной программы BitRiver запустил бесплатные образовательные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников по физике, информатике и... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:25+0300
2024-11-02T16:25+0300
2024-11-02T16:25+0300
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БРАТСК, 2 ноя – ПРАЙМ. В рамках образовательной программы BitRiver запустил бесплатные образовательные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников по физике, информатике и математике.Занятия будут проходить на базе Братского государственного университета (БрГУ), Целлюлозно-бумажного колледжа Братска, школы №2 Вихоревки, а также школы №12 Усть-Илимска."Выпускники школ могут получить качественную дополнительную подготовку, чтобы получить хорошие баллы и поступить в вуз, который они выбрали. Уверен, у ребят все получится, а мы продолжим сотрудничество, направленное на образование и поддержку нашей молодежи не на словах, а на деле", - отметил мэр Братска Александр Дубровин."По итогам прошлых двух программ мы видим положительные результаты, которые несомненно дадут накопительный эффект в будущем, когда ребята окончат вузы и составят костяк кадрового потенциала региона", — отметил руководитель крупнейшего в России дата-центра BitRiver Алексей Финк.По словам директора благотворительного Фонда "Сибирский Характер" Яны Синявской, реализуемая третий год программа имеет значимый социальный эффект и усиление позиций для Иркутской области в цифровой экономике России.
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bitriver, образование
БРАТСК, 2 ноя – ПРАЙМ. В рамках образовательной программы BitRiver запустил бесплатные образовательные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников по физике, информатике и математике.
Занятия будут проходить на базе Братского государственного университета (БрГУ), Целлюлозно-бумажного колледжа Братска, школы №2 Вихоревки, а также школы №12 Усть-Илимска.
"Выпускники школ могут получить качественную дополнительную подготовку, чтобы получить хорошие баллы и поступить в вуз, который они выбрали. Уверен, у ребят все получится, а мы продолжим сотрудничество, направленное на образование и поддержку нашей молодежи не на словах, а на деле", - отметил мэр Братска Александр Дубровин.
"По итогам прошлых двух программ мы видим положительные результаты, которые несомненно дадут накопительный эффект в будущем, когда ребята окончат вузы и составят костяк кадрового потенциала региона", — отметил руководитель крупнейшего в России дата-центра BitRiver Алексей Финк.
По словам директора благотворительного Фонда "Сибирский Характер" Яны Синявской, реализуемая третий год программа имеет значимый социальный эффект и усиление позиций для Иркутской области в цифровой экономике России.