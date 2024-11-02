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"Черт знает что": Медведев прошелся по немецкой экономике - 02.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Черт знает что": Медведев прошелся по немецкой экономике
"Черт знает что": Медведев прошелся по немецкой экономике - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Черт знает что": Медведев прошелся по немецкой экономике
Немецкая экономика превратилась "черт знает во что" после отказа от сотрудничества с Москвой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:11+0300
2024-11-02T12:11+0300
экономика
дмитрий медведев
германия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Немецкая экономика превратилась "черт знает во что" после отказа от сотрудничества с Москвой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с RT. Так, он отметил, что европейские экономики находятся на этапе стагнации, хотя Вашингтон продолжает успешно развиваться за счет своих партнеров."Я уж не говорю про Германию, которая превратилась из процветающей экономики в черт знает во что", - объяснил Медведев, добавив. что из этого состояния у ФРГ просто нет выхода. Главной причиной столь плачевной ситуации зампред Совбеза видит отказ от партнерства с российскими компаниями, а также прекращение поставок российского сырья и энергоносителей.
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дмитрий медведев, германия
Экономика, Дмитрий Медведев, ГЕРМАНИЯ
12:11 02.11.2024
 
"Черт знает что": Медведев прошелся по немецкой экономике

Медведев: экономика ФРГ превратилась "черт знает во что" из-за отказа от контактов с РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Немецкая экономика превратилась "черт знает во что" после отказа от сотрудничества с Москвой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с RT.
Так, он отметил, что европейские экономики находятся на этапе стагнации, хотя Вашингтон продолжает успешно развиваться за счет своих партнеров.
"Я уж не говорю про Германию, которая превратилась из процветающей экономики в черт знает во что", - объяснил Медведев, добавив. что из этого состояния у ФРГ просто нет выхода.
Главной причиной столь плачевной ситуации зампред Совбеза видит отказ от партнерства с российскими компаниями, а также прекращение поставок российского сырья и энергоносителей.
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