https://1prime.ru/20241102/eksport-852557740.html
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
"Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T11:57+0300
2024-11-02T11:57+0300
2024-11-02T11:57+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома". Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 48 миллионов кубометров в сутки по сравнению с 47,7 миллиона кубометров в сентябре. Таким образом, за октябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 0,7%, до 1,49 миллиарда кубометров. Среднесуточный объем поставок по другому маршруту - украинскому коридору – в октябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,31 миллиарда кубометров за месяц. Это на 3,1% больше, чем в сентябре – 41,7 миллиона кубометров в сутки, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц. Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-октябре вырос на 15%, до 26,5 миллиарда кубометров. Эксперты Института энергетики и финансов в своем Telegram-канале отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины 2023 года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
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газпром, экспорт газа, европа
Энергетика, Газпром, экспорт газа, ЕВРОПА
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу на 3,7% к сентябрю
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома".
Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 48 миллионов кубометров в сутки по сравнению с 47,7 миллиона кубометров в сентябре. Таким образом, за октябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 0,7%, до 1,49 миллиарда кубометров.
Среднесуточный объем поставок по другому маршруту - украинскому коридору – в октябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,31 миллиарда кубометров за месяц. Это на 3,1% больше, чем в сентябре – 41,7 миллиона кубометров в сутки, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц.
Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-октябре вырос на 15%, до 26,5 миллиарда кубометров.
В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине
Эксперты Института энергетики и финансов в своем Telegram-канале отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины 2023 года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.