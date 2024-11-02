Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241102/eksport-852557740.html
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
"Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T11:57+0300
2024-11-02T11:57+0300
энергетика
газпром
экспорт газа
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11894d64eababf47f79b3e6a57fdb2db.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома". Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 48 миллионов кубометров в сутки по сравнению с 47,7 миллиона кубометров в сентябре. Таким образом, за октябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 0,7%, до 1,49 миллиарда кубометров. Среднесуточный объем поставок по другому маршруту - украинскому коридору – в октябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,31 миллиарда кубометров за месяц. Это на 3,1% больше, чем в сентябре – 41,7 миллиона кубометров в сутки, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц. Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-октябре вырос на 15%, до 26,5 миллиарда кубометров. Эксперты Института энергетики и финансов в своем Telegram-канале отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины 2023 года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
https://1prime.ru/20241102/gaz-852556854.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e16e348f9e8b13b7b65cc174a50f995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, экспорт газа, европа
Энергетика, Газпром, экспорт газа, ЕВРОПА
11:57 02.11.2024
 
"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу

"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу на 3,7% к сентябрю

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома".
Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 48 миллионов кубометров в сутки по сравнению с 47,7 миллиона кубометров в сентябре. Таким образом, за октябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 0,7%, до 1,49 миллиарда кубометров.
Среднесуточный объем поставок по другому маршруту - украинскому коридору – в октябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,31 миллиарда кубометров за месяц. Это на 3,1% больше, чем в сентябре – 41,7 миллиона кубометров в сутки, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц.
Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-октябре вырос на 15%, до 26,5 миллиарда кубометров.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине
11:26
Эксперты Института энергетики и финансов в своем Telegram-канале отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины 2023 года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
 
ЭнергетикаГазпромэкспорт газаЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала