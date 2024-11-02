https://1prime.ru/20241102/eksport-852557740.html

"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу

"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Газпром" в октябре нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу

"Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров,... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:57+0300

2024-11-02T11:57+0300

2024-11-02T11:57+0300

энергетика

газпром

экспорт газа

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11894d64eababf47f79b3e6a57fdb2db.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" за октябрь нарастил экспорт трубопроводного газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии на 3,7% в месячном выражении, до 2,8 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома". Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 48 миллионов кубометров в сутки по сравнению с 47,7 миллиона кубометров в сентябре. Таким образом, за октябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 0,7%, до 1,49 миллиарда кубометров. Среднесуточный объем поставок по другому маршруту - украинскому коридору – в октябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,31 миллиарда кубометров за месяц. Это на 3,1% больше, чем в сентябре – 41,7 миллиона кубометров в сутки, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц. Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-октябре вырос на 15%, до 26,5 миллиарда кубометров. Эксперты Института энергетики и финансов в своем Telegram-канале отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины 2023 года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.

https://1prime.ru/20241102/gaz-852556854.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, экспорт газа, европа