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Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве
Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве - 02.11.2024, ПРАЙМ
Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве
Американская сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве, следует из заявления компании. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:05+0300
2024-11-02T16:05+0300
экономика
сша
сети быстрого питания
банкротство
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве, следует из заявления компании. "TGI Fridays Inc., владелец и оператор 39 ресторанов домашней кухни, сегодня подала добровольное ходатайство о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в Северном округе штата Техас. Компания рассчитывает использовать время и правовые гарантии, предоставленные в рамках процесса реструктуризации по главе 11, чтобы изучить альтернативные стратегии и обеспечить долгосрочную жизнеспособность компании", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что бренд TGI Fridays и связанная с ним интеллектуальная собственность принадлежат компании TGI Fridays Franchisor, данные компании не включены в процесс по главе 11 Кодекса США, что также относится к 56 франшизам в 41 стране, которые находятся в независимом владении. "Объявленные сегодня шаги являются сложными, но необходимыми действиями для наилучшей защиты наших заинтересованных сторон, в том числе наших местных и международных франчайзи, а также уважаемых членов нашей команды со всего мира", - приводится в релизе слова исполнительного председателя TGI Fridays Рохита Манохи (Rohit Manocha) "Основной причиной наших финансовых проблем стал период пандемии COVID-19 и структура нашего капитала. Реструктуризация позволит ресторанам, продолжающим свою работу, перейти к оптимизированной корпоративной инфраструктуре, что полностью раскроет их потенциал", - добавляет он. По данным, представленным агентством Блумберг, TGI Fridays в заявлении указала активы на сумму от 100 до 500 миллионов долларов, что соответствует стоимости долговых обязательств.
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сша, сети быстрого питания, банкротство
Экономика, США, сети быстрого питания, банкротство
16:05 02.11.2024
 
Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве

Американская сеть ресторанов TGI Fridays Inc. подала заявление о банкротстве

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве, следует из заявления компании.
"TGI Fridays Inc., владелец и оператор 39 ресторанов домашней кухни, сегодня подала добровольное ходатайство о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в Северном округе штата Техас. Компания рассчитывает использовать время и правовые гарантии, предоставленные в рамках процесса реструктуризации по главе 11, чтобы изучить альтернативные стратегии и обеспечить долгосрочную жизнеспособность компании", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что бренд TGI Fridays и связанная с ним интеллектуальная собственность принадлежат компании TGI Fridays Franchisor, данные компании не включены в процесс по главе 11 Кодекса США, что также относится к 56 франшизам в 41 стране, которые находятся в независимом владении.
"Объявленные сегодня шаги являются сложными, но необходимыми действиями для наилучшей защиты наших заинтересованных сторон, в том числе наших местных и международных франчайзи, а также уважаемых членов нашей команды со всего мира", - приводится в релизе слова исполнительного председателя TGI Fridays Рохита Манохи (Rohit Manocha)
"Основной причиной наших финансовых проблем стал период пандемии COVID-19 и структура нашего капитала. Реструктуризация позволит ресторанам, продолжающим свою работу, перейти к оптимизированной корпоративной инфраструктуре, что полностью раскроет их потенциал", - добавляет он.
По данным, представленным агентством Блумберг, TGI Fridays в заявлении указала активы на сумму от 100 до 500 миллионов долларов, что соответствует стоимости долговых обязательств.
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