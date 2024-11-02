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В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
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В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине
В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине
Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) накопили минимальные запасы газа для начала сезона отбора за историю наблюдений - 12,7 миллиарда кубометров,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T11:26+0300
2024-11-02T11:36+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) накопили минимальные запасы газа для начала сезона отбора за историю наблюдений - 12,7 миллиарда кубометров, сообщила российская газовая компания "Газпром"."В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учетом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора", - говорится в сообщении "Газпрома".В середине октября премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что накопленных запасов газа стране хватит для прохождения отопительного сезона, на тот момент запасы составляли 12,2 миллиарда кубометров.
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газпром, украина, газ
Энергетика, Газпром, УКРАИНА, Газ
11:26 02.11.2024 (обновлено: 11:36 02.11.2024)
 
В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине

"Газпром": украинские ПХГ накопили минимальный для начала сезона отбора резерв газа

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) накопили минимальные запасы газа для начала сезона отбора за историю наблюдений - 12,7 миллиарда кубометров, сообщила российская газовая компания "Газпром".
"В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учетом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора", - говорится в сообщении "Газпрома".
В середине октября премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что накопленных запасов газа стране хватит для прохождения отопительного сезона, на тот момент запасы составляли 12,2 миллиарда кубометров.
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