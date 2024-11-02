https://1prime.ru/20241102/gaz-852556854.html

В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине

В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ

В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине

Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) накопили минимальные запасы газа для начала сезона отбора за историю наблюдений - 12,7 миллиарда кубометров,... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:26+0300

2024-11-02T11:26+0300

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энергетика

газпром

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) накопили минимальные запасы газа для начала сезона отбора за историю наблюдений - 12,7 миллиарда кубометров, сообщила российская газовая компания "Газпром"."В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учетом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора", - говорится в сообщении "Газпрома".В середине октября премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что накопленных запасов газа стране хватит для прохождения отопительного сезона, на тот момент запасы составляли 12,2 миллиарда кубометров.

https://1prime.ru/20241102/rezerv-852557041.html

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газпром, украина, газ