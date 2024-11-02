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Санатории в России обяжут платить туристический налог с 1 января

Санатории в России обяжут платить туристический налог с 1 января - 02.11.2024, ПРАЙМ

Санатории в России обяжут платить туристический налог с 1 января

Санатории в России включены в реестр классифицированных средств размещения, поэтому они наравне с отелями должны будут с 1 января 2025 года платить... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:27+0300

2024-11-02T11:27+0300

2024-11-02T11:37+0300

россия

туризм

туристический налог

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Санатории в России включены в реестр классифицированных средств размещения, поэтому они наравне с отелями должны будут с 1 января 2025 года платить туристический налог, но по минимальной ставке в 100 рублей в сутки, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, который разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, он по сути заменит курортный сбор. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Туристический налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами.При этом, как указали в РСТ, в конце октября были утверждены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение числа плательщиков туристического налога, включая объекты размещения, где оказываются услуги по санаторно-курортному лечению. "Как уточняется, налогоплательщики, оказывающие такие услуги, подлежат обложению турналогом по минимальной установленной ставке в 100 рублей", - сообщили в пресс-службе.Руководитель юридического отдела Российского союза туриндустрии Илья Курский подчеркнул, что отраслевой союз последовательно придерживался позиции, что санатории не должны облагаться этим налогом. "РСТ много раз обсуждали эту тему с Минэкономразвития, доказывая, что санатории – не просто средства размещения, они выполняют важную социальную роль и имеют другой функционал. Туда едут не отдыхать, а восстанавливать здоровье после серьезных заболеваний, с хроническими болезнями наиболее уязвимые и льготные группы населения", - сказал он.Как указали в РСТ, в 2025 году ставка налога заявлена в размере 1% с последующим увеличением до максимальных 5% в 2029 году. В союзе заметили, что этот налог, по мнению участников рынка, может "значительно увеличить фискальную нагрузку на легальный гостиничный бизнес, под давлением окажутся и санатории"."Ключевая проблема, о которой мы говорили на протяжении нескольких лет, пока шел эксперимент по взиманию курортного сбора, сохранила свое присутствие и в туристическом налоге. Налог по-прежнему никак не касается огромного числа средств размещения, находящихся в теневой зоне экономики. На частный сектор, доля которого в отдельных регионах превышает численность официально работающих гостиниц и санаториев, по-прежнему никаких фискальных мер распространяться не будет", - заявил глава союза Илья Уманский, слова которого приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20241031/baykonur-852525244.html

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россия, туризм, туристический налог