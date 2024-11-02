https://1prime.ru/20241102/gosuslugi-852569040.html

На "Госуслугах" появился сервис для переезда в другой регион

На "Госуслугах" появился сервис для переезда в другой регион - 02.11.2024, ПРАЙМ

На "Госуслугах" появился сервис для переезда в другой регион

Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион страны запустили на портале "Госуслуги". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T19:26+0300

2024-11-02T19:26+0300

2024-11-02T19:27+0300

россия

переезд

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион страны запустили на портале "Госуслуги". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Благодаря этому сервису россияне, меняющие постоянное место жительства, могут получить все необходимые услуги от государств в одном месте комплексно на портале Госуслуги по принципу "жизненной ситуации". В аппарате вице-премьера пояснили, что "жизненная ситуация" для планирования и осуществления переезда позволяет посредством портала "Госуслуги" подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате. Отмечается, что сервис "жизненная ситуация" для переезда поможет людям проще и быстрее оформить все документы, а вместо визитов в инстанции сосредоточиться на решении более важных вопросов. Ожидается, что в 2025 году благодаря "жизненной ситуации" для переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов — с 20 до 10 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в три раза — с 15 до 5, а число очных визитов в ведомства — с 8 до 4. В настоящее время работает 16 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах "Госуслуги" и "МСП.РФ". Сервисами "жизненные ситуации" воспользовались около 1,5 миллиона человек. До конца текущего года планируется запуск 34 "жизненных ситуаций" федерального уровня. При этом планируется, что до конца нынешнего года заработает 85 региональных "жизненных ситуаций".

https://1prime.ru/20241101/registratsiya-852552279.html

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россия, переезд