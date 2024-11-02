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VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore - 02.11.2024, ПРАЙМ
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VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore
VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore - 02.11.2024, ПРАЙМ
VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore
VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore, он анализирует отзывы о приложениях, помогает в поиске и применяется в рекомендациях, рассказал... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:48+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore, он анализирует отзывы о приложениях, помогает в поиске и применяется в рекомендациях, рассказал директор по продукту магазина приложений Олег Афанасьев. "VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore. ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки", - сообщил он на конференции RuStore Mobile Conf: GameDev. Выводы ИИ можно найти в новом разделе "Самое важное", причем алгоритмы нейросети фильтруют оценки, учитывая только полные и актуальные отзывы для более точной информации. Афанасьев отметил, что раздел доступен только при наличии не менее 100 отзывов. В компании полагают, что это поможет пользователям быстрее определиться с решением о загрузке приложения и избавит их от необходимости просматривать множество отзывов. Кроме того, технологии искусственного интеллекта в RuStore также применяются в рекомендациях и поиске в магазине приложений. А чтобы новый раздел появился в карточке приложения, необходимо обновить RuStore до последней версии. RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.
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vk, rustore, ии
VK, RuStore, ИИ
12:48 02.11.2024
 
VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore

Афанасьев: VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore, он анализирует отзывы о приложениях, помогает в поиске и применяется в рекомендациях, рассказал директор по продукту магазина приложений Олег Афанасьев.
"VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore. ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки", - сообщил он на конференции RuStore Mobile Conf: GameDev.
Выводы ИИ можно найти в новом разделе "Самое важное", причем алгоритмы нейросети фильтруют оценки, учитывая только полные и актуальные отзывы для более точной информации. Афанасьев отметил, что раздел доступен только при наличии не менее 100 отзывов.
В компании полагают, что это поможет пользователям быстрее определиться с решением о загрузке приложения и избавит их от необходимости просматривать множество отзывов. Кроме того, технологии искусственного интеллекта в RuStore также применяются в рекомендациях и поиске в магазине приложений. А чтобы новый раздел появился в карточке приложения, необходимо обновить RuStore до последней версии.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна
12:03
RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.
 
VKRuStoreИИ
 
 
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