https://1prime.ru/20241102/ii-852558891.html

VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore

VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore - 02.11.2024, ПРАЙМ

VK внедрил искусственный интеллект в свой магазин приложений RuStore

VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore, он анализирует отзывы о приложениях, помогает в поиске и применяется в рекомендациях, рассказал... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T12:48+0300

2024-11-02T12:48+0300

2024-11-02T12:48+0300

vk

rustore

ии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore, он анализирует отзывы о приложениях, помогает в поиске и применяется в рекомендациях, рассказал директор по продукту магазина приложений Олег Афанасьев. "VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore. ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки", - сообщил он на конференции RuStore Mobile Conf: GameDev. Выводы ИИ можно найти в новом разделе "Самое важное", причем алгоритмы нейросети фильтруют оценки, учитывая только полные и актуальные отзывы для более точной информации. Афанасьев отметил, что раздел доступен только при наличии не менее 100 отзывов. В компании полагают, что это поможет пользователям быстрее определиться с решением о загрузке приложения и избавит их от необходимости просматривать множество отзывов. Кроме того, технологии искусственного интеллекта в RuStore также применяются в рекомендациях и поиске в магазине приложений. А чтобы новый раздел появился в карточке приложения, необходимо обновить RuStore до последней версии. RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.

https://1prime.ru/20241102/rassledovanie-852558016.html

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vk, rustore, ии