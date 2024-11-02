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Nvidia займет место Intel в американском индексе Dow Jones
Nvidia займет место Intel в американском индексе Dow Jones - 02.11.2024, ПРАЙМ
Nvidia займет место Intel в американском индексе Dow Jones
Nvidia займет место американской корпорации Intel в промышленном индексе США Dow Jones (DJIA), говорится в пресс-релизе S&P Global. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:36+0300
2024-11-02T14:36+0300
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nvidia
intel
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Nvidia займет место американской корпорации Intel в промышленном индексе США Dow Jones (DJIA), говорится в пресс-релизе S&P Global. "Корпорация Nvidia Сorp. заменит Intel Corp., при этом американский производитель лакокрасочных материалов Sherwin-Williams Co. сменит международную химическую Dow Inc. в промышленном индексе Dow Jones", - говорится в сообщении. Изменения в составе компаний американского фондового индекса вступят в силу до открытия торгов в следующую пятницу, 8 ноября. Они включают в себя также замену энергетической компании AES Corp. на Vistra Corp. По итогам торгов пятницы бумаги Nvidia выросли в цене на 1,99% до 135,4 доллара. Капитализация компании составляет 3,321 триллиона долларов, при этом капитализация Intel - 99,969 миллиарда долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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nvidia, intel, s&p global, индекс dow jones
Nvidia, Intel, S&P Global, индекс Dow Jones
Nvidia займет место Intel в американском индексе Dow Jones
S&P Global: Nvidia займет место Intel в американском индексе Dow Jones
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Nvidia займет место американской корпорации Intel в промышленном индексе США Dow Jones (DJIA), говорится в пресс-релизе S&P Global.
"Корпорация Nvidia Сorp. заменит Intel Corp., при этом американский производитель лакокрасочных материалов Sherwin-Williams Co. сменит международную химическую Dow Inc. в промышленном индексе Dow Jones", - говорится в сообщении.
Изменения в составе компаний американского фондового индекса вступят в силу до открытия торгов в следующую пятницу, 8 ноября. Они включают в себя также замену энергетической компании AES Corp. на Vistra Corp.
По итогам торгов пятницы бумаги Nvidia выросли в цене на 1,99% до 135,4 доллара. Капитализация компании составляет 3,321 триллиона долларов, при этом капитализация Intel - 99,969 миллиарда долларов.
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Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.