https://1prime.ru/20241102/inoagent-852553433.html

Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента

Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента - 02.11.2024, ПРАЙМ

Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента

Верховный суд России не рассмотрел жалобу журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее статуса иноагента, рассказали новостному агентству РИА Новости в... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T08:54+0300

2024-11-02T08:54+0300

2024-11-02T08:56+0300

иноагенты

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России не рассмотрел жалобу журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее статуса иноагента, рассказали новостному агентству РИА Новости в пресс-службе суда. "Шихман Ирине Юрьевне* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - подчеркнула собеседница. Минюст России признал журналистку Ирину Шихман* иноагентом в ноябре 2022 года. Она, в свою очередь, неоднократно пыталась оспорить решение, однако получила отказы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://1prime.ru/20241101/medvedev-852551798.html

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иноагенты