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Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента
Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента - 02.11.2024, ПРАЙМ
Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента
Верховный суд России не рассмотрел жалобу журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее статуса иноагента, рассказали новостному агентству РИА Новости в... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:54+0300
2024-11-02T08:56+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России не рассмотрел жалобу журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее статуса иноагента, рассказали новостному агентству РИА Новости в пресс-службе суда. "Шихман Ирине Юрьевне* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - подчеркнула собеседница. Минюст России признал журналистку Ирину Шихман* иноагентом в ноябре 2022 года. Она, в свою очередь, неоднократно пыталась оспорить решение, однако получила отказы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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иноагенты
иноагенты
08:54 02.11.2024 (обновлено: 08:56 02.11.2024)
 
Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Шихман о статусе иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу журналистки Шихман о снятии статуса иноагента

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России не рассмотрел жалобу журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее статуса иноагента, рассказали новостному агентству РИА Новости в пресс-службе суда.
"Шихман Ирине Юрьевне* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - подчеркнула собеседница.
Минюст России признал журналистку Ирину Шихман* иноагентом в ноябре 2022 года. Она, в свою очередь, неоднократно пыталась оспорить решение, однако получила отказы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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