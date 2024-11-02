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Медведев назвал главный интерес Зеленского на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал главный интерес Зеленского на Украине
Медведев назвал главный интерес Зеленского на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал главный интерес Зеленского на Украине
Главным интересом киевского руководства является удержание собственной власти, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T11:06+0300
2024-11-02T11:06+0300
политика
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Главным интересом киевского руководства является удержание собственной власти, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью RT, отметив нелигитимность украинских управленцев.Медведев подчеркнул, что Владимир Зеленский, как и его администрация, будут делать все возможное, чтобы сохранить собственную власть, являющуюся единственной гарантией их безопасности."Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - резюмировал зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, владимир зеленский, украина
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, УКРАИНА
11:06 02.11.2024
 
Медведев назвал главный интерес Зеленского на Украине

Медведев: главным интересом Зеленского является как можно дольше удержаться у власти

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Главным интересом киевского руководства является удержание собственной власти, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью RT, отметив нелигитимность украинских управленцев.
Медведев подчеркнул, что Владимир Зеленский, как и его администрация, будут делать все возможное, чтобы сохранить собственную власть, являющуюся единственной гарантией их безопасности.
"Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - резюмировал зампред Совбеза.
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ПолитикаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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