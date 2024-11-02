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Суд снизил сумму по иску ТКБ к Euroclear Bank на 9 миллионов долларов

Суд снизил сумму по иску ТКБ к Euroclear Bank на 9 миллионов долларов - 02.11.2024, ПРАЙМ

Суд снизил сумму по иску ТКБ к Euroclear Bank на 9 миллионов долларов

Девятый арбитражный апелляционный суд до 11 миллионов долларов с 20,3 миллиона снизил сумму взыскания по иску Транскапиталбанка (ТКБ) к бельгийскому Euroclear... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T14:51+0300

2024-11-02T14:51+0300

2024-11-02T14:52+0300

euroclear bank

транскапиталбанк

иск

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд до 11 миллионов долларов с 20,3 миллиона снизил сумму взыскания по иску Транскапиталбанка (ТКБ) к бельгийскому Euroclear Bank, сказано в постановлении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел. "Принять частичный отказ от иска - взыскание задолженности в сумме 9145060,20 долларов США... Взыскать с Евроклир Банк в пользу публичного акционерного общества "Транскапиталбанк" 11163470,03 долларов США", - сказано в документе. Причины отказа от части иска там не уточняются. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков. Находится под санкциями США. Как пояснял в суде первой инстанции истец, ТКБ владеет ценными бумагами, размещенными на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии Euroclear Bank. Начиная с марта 2022 года по этим ценным бумагам были произведены выплаты – как дохода по облигациям, так и погашение самой ценной бумаги, - однако из-за санкций по отношению к ТКБ банк причитающиеся ему выплаты не получил, подчеркнул истец. В решении суда говорится, что речь в иске идет о ценных бумагах "Роснефти" и "Газпром нефти". Ответчик иска не признал и просил прекратить производство по делу в связи с "отсутствием у российского суда компетенции" для рассмотрения спора. Суд это ходатайство отклонил. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank, связанные с заморозкой активов.

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euroclear bank, транскапиталбанк, иск