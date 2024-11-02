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"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев - 02.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241102/kamaz-852563137.html
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:20+0300
2024-11-02T16:13+0300
экономика
россия
отчетность по рсбу
чистый убыток
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 7,5% в годовом выражении, составив 228,756 миллиарда рублей.Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 2,02 раза, до 15,455 миллиарда рублей. Убыток "Камаза" от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 16,97 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября 2024 года снизились на 1,38% и составили 186,987 миллиарда рублей, долгосрочные увеличились на 23,7%, до 165,251 миллиарда рублей."Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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россия, отчетность по рсбу, чистый убыток
Экономика, РОССИЯ, отчетность по РСБУ, чистый убыток
15:20 02.11.2024 (обновлено: 16:13 02.11.2024)
 
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за девять месяцев составил 3,831 миллиарда рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "КАМАЗ"
Логотип ПАО КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 7,5% в годовом выражении, составив 228,756 миллиарда рублей.
Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 2,02 раза, до 15,455 миллиарда рублей. Убыток "Камаза" от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 16,97 миллиарда рублей.
Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября 2024 года снизились на 1,38% и составили 186,987 миллиарда рублей, долгосрочные увеличились на 23,7%, до 165,251 миллиарда рублей.
"Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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ЭкономикаРОССИЯотчетность по РСБУчистый убыток
 
 
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