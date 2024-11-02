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"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:20+0300
2024-11-02T15:20+0300
2024-11-02T16:13+0300
экономика
россия
отчетность по рсбу
чистый убыток
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 7,5% в годовом выражении, составив 228,756 миллиарда рублей.Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 2,02 раза, до 15,455 миллиарда рублей. Убыток "Камаза" от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 16,97 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября 2024 года снизились на 1,38% и составили 186,987 миллиарда рублей, долгосрочные увеличились на 23,7%, до 165,251 миллиарда рублей."Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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россия, отчетность по рсбу, чистый убыток
Экономика, РОССИЯ, отчетность по РСБУ, чистый убыток
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за девять месяцев составил 3,831 миллиарда рублей
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 3,831 миллиарда рублей против прибыли в 15,819 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Выручка "Камаза" за отчетный период сократилась на 7,5% в годовом выражении, составив 228,756 миллиарда рублей.
Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 2,02 раза, до 15,455 миллиарда рублей. Убыток "Камаза" от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 16,97 миллиарда рублей.
Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября 2024 года снизились на 1,38% и составили 186,987 миллиарда рублей, долгосрочные увеличились на 23,7%, до 165,251 миллиарда рублей.
"Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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