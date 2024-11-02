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Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт
Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт - 02.11.2024, ПРАЙМ
Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт
Развитие международного газового хаба в Турции при сотрудничестве "Газпрома" и турецкой Botas нуждается в политических гарантиях Брюсселя и заинтересованных... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T09:01+0300
2024-11-02T09:01+0300
энергетика
турецкий газовый хаб
ес
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Развитие международного газового хаба в Турции при сотрудничестве "Газпрома" и турецкой Botas нуждается в политических гарантиях Брюсселя и заинтересованных национальных правительств, поскольку к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в пятницу сообщил газете Milliyet, что Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб на базе Финансового центра в Стамбуле при сотрудничестве турецкой Botas и "Газпрома" в 2025 году. По словам министра, цена на газ будет определяться "по Стамбульскому газовому индексу". "Основная загвоздка в том, что к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели и создана дополнительная инфраструктура на входе в ЕС и в Юго-Восточной Европе. То есть нужны также политические гарантии со стороны Брюсселя и заинтересованных национальных правительств. Пока их нет, по крайней мере в нужном объеме", – отметил Гривач. Пока что сроки двигаются вправо, добавил он. Для развития хаба нужна финансовая, юридическая и физическая инфраструктура, отметил Гривач. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
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турецкий газовый хаб, ес
Энергетика, турецкий газовый хаб, ЕС
09:01 02.11.2024
 
Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт

Гривач: развитие турецкого газового хаба нуждается в политических гарантиях ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Развитие международного газового хаба в Турции при сотрудничестве "Газпрома" и турецкой Botas нуждается в политических гарантиях Брюсселя и заинтересованных национальных правительств, поскольку к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в пятницу сообщил газете Milliyet, что Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб на базе Финансового центра в Стамбуле при сотрудничестве турецкой Botas и "Газпрома" в 2025 году. По словам министра, цена на газ будет определяться "по Стамбульскому газовому индексу".
"Основная загвоздка в том, что к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели и создана дополнительная инфраструктура на входе в ЕС и в Юго-Восточной Европе. То есть нужны также политические гарантии со стороны Брюсселя и заинтересованных национальных правительств. Пока их нет, по крайней мере в нужном объеме", – отметил Гривач.
Пока что сроки двигаются вправо, добавил он. Для развития хаба нужна финансовая, юридическая и физическая инфраструктура, отметил Гривач.
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Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
 
Энергетикатурецкий газовый хабЕС
 
 
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