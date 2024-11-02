https://1prime.ru/20241102/khab-852553562.html

Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт

Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт - 02.11.2024, ПРАЙМ

Развитие турецкого газового хаба нуждается в гарантиях ЕС, считает эксперт

Развитие международного газового хаба в Турции при сотрудничестве "Газпрома" и турецкой Botas нуждается в политических гарантиях Брюсселя и заинтересованных... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T09:01+0300

2024-11-02T09:01+0300

2024-11-02T09:01+0300

энергетика

турецкий газовый хаб

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83756/31/837563128_0:0:3477:1956_1920x0_80_0_0_39c581ed00b17aad84f3840eca85dc71.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Развитие международного газового хаба в Турции при сотрудничестве "Газпрома" и турецкой Botas нуждается в политических гарантиях Брюсселя и заинтересованных национальных правительств, поскольку к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в пятницу сообщил газете Milliyet, что Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб на базе Финансового центра в Стамбуле при сотрудничестве турецкой Botas и "Газпрома" в 2025 году. По словам министра, цена на газ будет определяться "по Стамбульскому газовому индексу". "Основная загвоздка в том, что к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели и создана дополнительная инфраструктура на входе в ЕС и в Юго-Восточной Европе. То есть нужны также политические гарантии со стороны Брюсселя и заинтересованных национальных правительств. Пока их нет, по крайней мере в нужном объеме", – отметил Гривач. Пока что сроки двигаются вправо, добавил он. Для развития хаба нужна финансовая, юридическая и физическая инфраструктура, отметил Гривач. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

https://1prime.ru/20241102/neft-852552551.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турецкий газовый хаб, ес