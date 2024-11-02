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"Огромная катастрофа". На Западе рассказали, что случилось на Украине
"Огромная катастрофа". На Западе рассказали, что случилось на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Огромная катастрофа". На Западе рассказали, что случилось на Украине
Владимир Зеленский осознает, что Киев потерпел поражение в конфликте. Он намерен заставить Запад непосредственно участвовать в боевых действиях. Об этом заявил... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T23:12+0300
2024-11-02T23:12+0300
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознает, что Киев потерпел поражение в конфликте. Он намерен заставить Запад непосредственно участвовать в боевых действиях. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. <…> Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них", — сказал он.По мнению Меркуриса, эти лица говорят Западу: "дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь" и "это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону.Эксперт также отметил, что украинские власти не способны на ведение переговоров, даже когда вокруг них все рушится. Меркурис добавил, что Вооруженные силы РФ сейчас побеждают на поле боя и "чем больше времени будет потрачено на обсуждение этого, тем более полной будет победа России, тем больше украинцев погибнет, тем больше будет катастрофа для Украины".
https://1prime.ru/20241102/porazhenie-852558543.html
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Политика, УКРАИНА, СВО, ЗАПАД, поддержка Украины, РОССИЯ, ВСУ
"Огромная катастрофа". На Западе рассказали, что случилось на Украине
Меркурис: Зеленский знает, что ВСУ проигрывают и хочет втянуть Запад в конфликт
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский осознает, что Киев потерпел поражение в конфликте. Он намерен заставить Запад непосредственно участвовать в боевых действиях. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
"Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. <…> Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них", — сказал он.
По мнению Меркуриса, эти лица говорят Западу: "дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь" и "это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону.
Эксперт также отметил, что украинские власти не способны на ведение переговоров, даже когда вокруг них все рушится.
Меркурис добавил, что Вооруженные силы РФ сейчас побеждают на поле боя и "чем больше времени будет потрачено на обсуждение этого, тем более полной будет победа России, тем больше украинцев погибнет, тем больше будет катастрофа для Украины".
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