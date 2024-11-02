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Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов

Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов - 02.11.2024, ПРАЙМ

Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов

Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T15:16+0300

2024-11-02T15:16+0300

2024-11-02T15:16+0300

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Я думаю, что 90% заменит искусственный интеллект, или машина", - сказал Григоренко в рамках Всероссийского форума контрольных органов, комментируя ожидаемые изменения в работе контрольно-надзорных органов к 2050 году. Человек же будет отвечать за разрешение нестандартных случаев - "он будет садиться и думать, что с этим делать", добавил вице-премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, проверки бизнеса, развитие ии