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Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов
Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов - 02.11.2024, ПРАЙМ
Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов
Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:16+0300
2024-11-02T15:16+0300
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Я думаю, что 90% заменит искусственный интеллект, или машина", - сказал Григоренко в рамках Всероссийского форума контрольных органов, комментируя ожидаемые изменения в работе контрольно-надзорных органов к 2050 году. Человек же будет отвечать за разрешение нестандартных случаев - "он будет садиться и думать, что с этим делать", добавил вице-премьер.
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россия, бизнес, проверки бизнеса, развитие ии
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, проверки бизнеса, развитие ИИ
Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов
Григоренко: работу контрольно-надзорных органов к 2050 г на 90% будет делать ИИ
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) к 2050 году будет осуществлять контрольно-надзорную деятельность в России на 90%, ожидает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Я думаю, что 90% заменит искусственный интеллект, или машина", - сказал Григоренко в рамках Всероссийского форума контрольных органов, комментируя ожидаемые изменения в работе контрольно-надзорных органов к 2050 году.
Человек же будет отвечать за разрешение нестандартных случаев - "он будет садиться и думать, что с этим делать", добавил вице-премьер.
Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко