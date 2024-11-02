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Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами - 02.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами
Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами - 02.11.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами
Государства-участники БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом заявил в интервью международной сети TV BRICS глава МИД | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T21:57+0300
2024-11-02T21:57+0300
экономика
брикс
сергей лавров
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом заявил в интервью международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что БРИКС необходима параллельная система, учитывая, что "доллар все чаще используется как агрессивное оружие в мировой экономике" и "никто не знает, кто будет следующий". "Никто не застрахован от долларового произвола, учитывая отчаянное положение Соединенных Штатов в современном мире. Они чувствуют, что гегемония ускользает, и она будет это делать не быстро, а долго, но (США — ред.) хотят использовать все, включая самые запрещенные приемы, чтобы ее сохранить", — сказал глава МИД РФ. По его словам, застраховаться от этого, создать расчетные системы, платежные платформы, которые не будут зависеть от подобных рисков, — это сейчас является общей задачей. Данная задача стояла на повестке дня саммита в Казани и на встречах, проходивших в течение всего года между министрами финансов, главами центральных банков и уже разработаны рекомендации, добавил Лавров. Они еще пока не являются окончательными, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы добавил министр. Он также выразил уверенность, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке. БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в его состав вошла ЮАР. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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брикс, сергей лавров
Экономика, БРИКС, Сергей Лавров
21:57 02.11.2024
 
Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Лавров: страны БРИКС создали рекомендации по альтернативным платежным системам

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом заявил в интервью международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что БРИКС необходима параллельная система, учитывая, что "доллар все чаще используется как агрессивное оружие в мировой экономике" и "никто не знает, кто будет следующий".
"Никто не застрахован от долларового произвола, учитывая отчаянное положение Соединенных Штатов в современном мире. Они чувствуют, что гегемония ускользает, и она будет это делать не быстро, а долго, но (США — ред.) хотят использовать все, включая самые запрещенные приемы, чтобы ее сохранить", — сказал глава МИД РФ.
По его словам, застраховаться от этого, создать расчетные системы, платежные платформы, которые не будут зависеть от подобных рисков, — это сейчас является общей задачей.
Данная задача стояла на повестке дня саммита в Казани и на встречах, проходивших в течение всего года между министрами финансов, главами центральных банков и уже разработаны рекомендации, добавил Лавров. Они еще пока не являются окончательными, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы добавил министр. Он также выразил уверенность, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в его состав вошла ЮАР. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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