https://1prime.ru/20241102/lavrov-852570590.html

Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами - 02.11.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Государства-участники БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом заявил в интервью международной сети TV BRICS глава МИД | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T21:57+0300

2024-11-02T21:57+0300

2024-11-02T21:57+0300

экономика

брикс

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317544_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b471b0455d490a57a20322c2026d7b32.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом заявил в интервью международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что БРИКС необходима параллельная система, учитывая, что "доллар все чаще используется как агрессивное оружие в мировой экономике" и "никто не знает, кто будет следующий". "Никто не застрахован от долларового произвола, учитывая отчаянное положение Соединенных Штатов в современном мире. Они чувствуют, что гегемония ускользает, и она будет это делать не быстро, а долго, но (США — ред.) хотят использовать все, включая самые запрещенные приемы, чтобы ее сохранить", — сказал глава МИД РФ. По его словам, застраховаться от этого, создать расчетные системы, платежные платформы, которые не будут зависеть от подобных рисков, — это сейчас является общей задачей. Данная задача стояла на повестке дня саммита в Казани и на встречах, проходивших в течение всего года между министрами финансов, главами центральных банков и уже разработаны рекомендации, добавил Лавров. Они еще пока не являются окончательными, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы добавил министр. Он также выразил уверенность, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке. БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в его состав вошла ЮАР. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://1prime.ru/20241102/briks-852559542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, сергей лавров