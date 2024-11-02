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Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением - 02.11.2024, ПРАЙМ
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису является одним из основных... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T22:05+0300
2024-11-02T22:05+0300
политика
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оон
брикс
украина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису является одним из основных политических достижений мероприятия. Об этом заявил интервью для международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая только принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН не существует. Но там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии, добавил он. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, подчеркнул Лавров. "То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", — сказал он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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россия, оон, брикс, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ООН, БРИКС, УКРАИНА, Сергей Лавров
22:05 02.11.2024
 
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

Лавров: пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС является достижением

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису является одним из основных политических достижений мероприятия. Об этом заявил интервью для международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров.
Министр отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая только принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН не существует. Но там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии, добавил он. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, подчеркнул Лавров.
"То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", — сказал он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами
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ПолитикаРОССИЯООНБРИКСУКРАИНАСергей Лавров
 
 
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