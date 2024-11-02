https://1prime.ru/20241102/lavrov-852570751.html
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением - 02.11.2024, ПРАЙМ
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису является одним из основных... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T22:05+0300
2024-11-02T22:05+0300
2024-11-02T22:05+0300
политика
россия
оон
брикс
украина
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису является одним из основных политических достижений мероприятия. Об этом заявил интервью для международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая только принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН не существует. Но там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии, добавил он. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, подчеркнул Лавров. "То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", — сказал он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
https://1prime.ru/20241102/lavrov-852570590.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, брикс, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ООН, БРИКС, УКРАИНА, Сергей Лавров
Лавров считает пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением
Лавров: пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС является достижением
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису является одним из основных политических достижений мероприятия. Об этом заявил интервью для международной сети TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров.
Министр отметил, что Запад предпочитает говорить об Украине, упоминая только принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН не существует. Но там есть и принцип самоопределения народов, а также требование от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии, добавил он. Киевский режим со своей стороны нарушает ключевые пункты устава, а Запад его хвалит, подчеркнул Лавров.
"То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису впервые закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на этом мероприятии. Тем более, с учетом того, что под этой декларацией подписались уважаемые, влиятельные, быстрорастущие и политически активные страны", — сказал он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами