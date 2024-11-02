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Эксперт рассказал, кого коснется лимит энергопотребления в России
Эксперт рассказал, кого коснется лимит энергопотребления в России - 02.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кого коснется лимит энергопотребления в России
Лимит энергопотребления в 6 МВт.ч коснется лишь 10% майнеров цифровых валют, которые ведут свою деятельность в домашних условиях, заявил РИА Новости генеральный | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:37+0300
2024-11-02T08:37+0300
2024-11-02T08:37+0300
майнинг
операции с криптовалютой
лимиты энергопотребления
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Лимит энергопотребления в 6 МВт.ч коснется лишь 10% майнеров цифровых валют, которые ведут свою деятельность в домашних условиях, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, при этом они должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте. "Это не коснется 90% "домашних" майнеров, которые будут укладываться в установленный лимит", - прокомментировал эксперт. Он отметил, что максимально возможное потребление электроэнергии в обычной средней квартире - 11 КВт в час. Даже если исключить из расчета бытовые нужды человека, максимально в своей квартире он сможет истратить в месяц 8 МВт.ч электроэнергии, если он будет пользоваться ей круглосуточно и на полную мощность. При этом, добавил Бельский, средний частный майнер в своей квартире и тратит порядка 6-7 МВт.ч в месяц. "Таким образом, это ограничение не коснется большей части потребителей, а только тех майнеров, которые работают в современных квартирах с обновленной проводкой или в частных домах", - объяснил он. В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
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майнинг, операции с криптовалютой, лимиты энергопотребления
майнинг, операции с криптовалютой, лимиты энергопотребления
Эксперт рассказал, кого коснется лимит энергопотребления в России
Бельский: лимит энергопотребления в РФ коснется лишь 10% "домашних" криптомайнеров
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Лимит энергопотребления в 6 МВт.ч коснется лишь 10% майнеров цифровых валют, которые ведут свою деятельность в домашних условиях, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский.
Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, при этом они должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте.
"Это не коснется 90% "домашних" майнеров, которые будут укладываться в установленный лимит", - прокомментировал эксперт.
Он отметил, что максимально возможное потребление электроэнергии в обычной средней квартире - 11 КВт в час. Даже если исключить из расчета бытовые нужды человека, максимально в своей квартире он сможет истратить в месяц 8 МВт.ч электроэнергии, если он будет пользоваться ей круглосуточно и на полную мощность.
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При этом, добавил Бельский, средний частный майнер в своей квартире и тратит порядка 6-7 МВт.ч в месяц. "Таким образом, это ограничение не коснется большей части потребителей, а только тех майнеров, которые работают в современных квартирах с обновленной проводкой или в частных домах", - объяснил он.
В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.