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Россия впервые начала закупать сливочное масло в ОАЭ

Россия впервые начала закупать сливочное масло в ОАЭ - 02.11.2024, ПРАЙМ

Россия впервые начала закупать сливочное масло в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по данным на 2 ноября уже ввезено 90 тонн, сообщили журналистам в Россельхознадзоре. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T16:44+0300

2024-11-02T16:44+0300

2024-11-02T17:00+0300

экономика

россия

оаэ

масло

экспорт

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по данным на 2 ноября уже ввезено 90 тонн, сообщили журналистам в Россельхознадзоре. По данным министерства, ранее сливочное масло России в ОАЭ не закупала, поставки начались 18 октября 2024 года. "По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла", - говорится в сообщении. Ведомство до этого сообщало, что поставлять сливочное масло в Россию с 27 октября начала Турция. Минсельхоз подчеркнул, что ведет активную работу по поставкам этого продукта в Россию из-за рубежа. В частности, уже начались закупки в Индии и Иране, которые занимают ведущие позиции по экспорту масла.Как сообщала "Российская газета", ссылаясь на данные Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%. На этом фоне появились сообщения о кражах продукта с полок супермаркетов.На минувшей неделе вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло внутри страны. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.

https://1prime.ru/20241030/maslo-852514587.html

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россия, оаэ, масло, экспорт