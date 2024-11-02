https://1prime.ru/20241102/mayner-852553686.html

Назван заработок "домашних" майнеров в условиях лимитов энергопотребления

Назван заработок "домашних" майнеров в условиях лимитов энергопотребления - 02.11.2024, ПРАЙМ

Назван заработок "домашних" майнеров в условиях лимитов энергопотребления

Майнер криптовалют в домашних условиях с ограничением потребления электроэнергии в 6 МВт.ч может заработать в среднем 30 тысяч рублей за месяц, заявил РИА... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T09:06+0300

2024-11-02T09:06+0300

2024-11-02T09:07+0300

заработок

майнеры

операции с криптовалютой

лимиты энергопотребления

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Майнер криптовалют в домашних условиях с ограничением потребления электроэнергии в 6 МВт.ч может заработать в среднем 30 тысяч рублей за месяц, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. "В месяц домашний майнер на современном оборудовании, укладываясь в лимит, может заработать в среднем порядка 30 тысяч рублей на двух Antminer S21 (без учета затрат на оборудование)", - прокомментировал эксперт. Правительство РФ утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры: согласно подписанным в пятницу постановлениям, лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, при этом они должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте. В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

https://1prime.ru/20241102/limit-852553151.html

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заработок, майнеры, операции с криптовалютой, лимиты энергопотребления