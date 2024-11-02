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Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков
Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков - 02.11.2024, ПРАЙМ
Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков
Минцифры РФ выступило с предложением по запуску биометрию для покупки энергетических напитков и для подтверждения за границей права на пенсию, а также расширить | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T18:57+0300
2024-11-02T18:57+0300
2024-11-02T18:57+0300
россия
напитки
биометрия
пенсии
минцифры
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ выступило с предложением по запуску биометрию для покупки энергетических напитков и для подтверждения за границей права на пенсию, а также расширить возможности применения биометрии для входа на Госуслуги. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту постановления, к случаям и срокам использования биометрических персональных данных, размещенных физлицом в единой биометрической системе относятся осуществление продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также подтверждение факта нахождения лица в живых в целях продления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданину РФ, выезжающему (выехавшему) на постоянное жительство за пределы территории России. В Минцифры также сообщили, что выбрать в качестве второго фактора защиты аккаунта на Госуслугах биометрию можно уже сейчас, но для этого нужен загранпаспорт нового образца. В Центре биометрических технологий (ЦБТ) пояснили, что предлагается добавить возможность защиты аккаунта с помощью "упрощенки". Для ее регистрации достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия". В свою очередь для подтверждения выплат россияне, проживающие за рубежом, должны ежегодно подавать заявление в Соцфонд РФ. Сделать это можно на портале, но при подаче заявления нужна подтверждённая биометрия, для регистрации которой нужно ехать в Россию. Теперь они смогут получать ту же услугу по стандартной биометрии. В Минцифры также рассказали о покупке энергетиков по биометрии. В ведомстве отметили, что с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет. При этом планируется, что подтвердить возраст в магазинах можно будет в том числе по стандартной биометрии. В министерстве подчеркнули, что это не финальная версия постановления. Реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами. В Минцифры напомнили, что сдача биометрии является добровольной процедурой. Дискриминация тех, кто решил не сдавать биометрию, законодательно запрещена. Удалить свои данные из ЕБС можно в любой момент, в том числе через личный кабинет Госуслуг.
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россия, напитки, биометрия, пенсии, минцифры
РОССИЯ, напитки, биометрия, Пенсии, Минцифры
Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков
Минцифры предложило запустить биометрию для покупки энергетических напитков
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ выступило с предложением по запуску биометрию для покупки энергетических напитков и для подтверждения за границей права на пенсию, а также расширить возможности применения биометрии для входа на Госуслуги. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту постановления, к случаям и срокам использования биометрических персональных данных, размещенных физлицом в единой биометрической системе относятся осуществление продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также подтверждение факта нахождения лица в живых в целях продления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданину РФ, выезжающему (выехавшему) на постоянное жительство за пределы территории России.
В Минцифры также сообщили, что выбрать в качестве второго фактора защиты аккаунта на Госуслугах биометрию можно уже сейчас, но для этого нужен загранпаспорт нового образца. В Центре биометрических технологий (ЦБТ) пояснили, что предлагается добавить возможность защиты аккаунта с помощью "упрощенки". Для ее регистрации достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия".
В свою очередь для подтверждения выплат россияне, проживающие за рубежом, должны ежегодно подавать заявление в Соцфонд РФ. Сделать это можно на портале, но при подаче заявления нужна подтверждённая биометрия, для регистрации которой нужно ехать в Россию. Теперь они смогут получать ту же услугу по стандартной биометрии.
В Минцифры также рассказали о покупке энергетиков по биометрии. В ведомстве отметили, что с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет. При этом планируется, что подтвердить возраст в магазинах можно будет в том числе по стандартной биометрии.
В министерстве подчеркнули, что это не финальная версия постановления. Реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.
В Минцифры напомнили, что сдача биометрии является добровольной процедурой. Дискриминация тех, кто решил не сдавать биометрию, законодательно запрещена. Удалить свои данные из ЕБС можно в любой момент, в том числе через личный кабинет Госуслуг.
Россияне не почувствуют роста акциза на сладкие напитки, считает эксперт