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Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков

Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков - 02.11.2024, ПРАЙМ

Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков

Минцифры РФ выступило с предложением по запуску биометрию для покупки энергетических напитков и для подтверждения за границей права на пенсию, а также расширить | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T18:57+0300

2024-11-02T18:57+0300

2024-11-02T18:57+0300

россия

напитки

биометрия

пенсии

минцифры

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ выступило с предложением по запуску биометрию для покупки энергетических напитков и для подтверждения за границей права на пенсию, а также расширить возможности применения биометрии для входа на Госуслуги. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту постановления, к случаям и срокам использования биометрических персональных данных, размещенных физлицом в единой биометрической системе относятся осуществление продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также подтверждение факта нахождения лица в живых в целях продления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданину РФ, выезжающему (выехавшему) на постоянное жительство за пределы территории России. В Минцифры также сообщили, что выбрать в качестве второго фактора защиты аккаунта на Госуслугах биометрию можно уже сейчас, но для этого нужен загранпаспорт нового образца. В Центре биометрических технологий (ЦБТ) пояснили, что предлагается добавить возможность защиты аккаунта с помощью "упрощенки". Для ее регистрации достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия". В свою очередь для подтверждения выплат россияне, проживающие за рубежом, должны ежегодно подавать заявление в Соцфонд РФ. Сделать это можно на портале, но при подаче заявления нужна подтверждённая биометрия, для регистрации которой нужно ехать в Россию. Теперь они смогут получать ту же услугу по стандартной биометрии. В Минцифры также рассказали о покупке энергетиков по биометрии. В ведомстве отметили, что с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет. При этом планируется, что подтвердить возраст в магазинах можно будет в том числе по стандартной биометрии. В министерстве подчеркнули, что это не финальная версия постановления. Реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами. В Минцифры напомнили, что сдача биометрии является добровольной процедурой. Дискриминация тех, кто решил не сдавать биометрию, законодательно запрещена. Удалить свои данные из ЕБС можно в любой момент, в том числе через личный кабинет Госуслуг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, напитки, биометрия, пенсии, минцифры