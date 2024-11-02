https://1prime.ru/20241102/mintsifry-852571569.html
В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса
В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса - 02.11.2024, ПРАЙМ
В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса
Минцифры РФ предложило предустанавливать на российскую технику два видеосервиса вместо одного, соответствующий законопроект размещен на портале проектов... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T23:30+0300
2024-11-02T23:30+0300
2024-11-02T23:32+0300
россия
минцифры
видеосервис
техника
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило предустанавливать на российскую технику два видеосервиса вместо одного, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "В настоящее время остается актуальным вопрос предоставления гражданам возможности выбора и просмотра различного видеоконтента. Предварительная установка на мобильные устройства двух видеоплатформ позволит учесть предпочтения широкого круга граждан, консолидировав российскую аудиторию вокруг самых популярных отечественных сервисов. В этой связи проектом постановления предлагается установить, что по классу программ, обеспечивающих доступ к онлайн-трансляциям и контенту, размещаемому пользователями, в перечень включаются две наиболее популярные программы", - говорится в пояснительной записке к проекту. Изменения предлагается внести в правила составления и ведения перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Россия или другие государства Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, утвержденные постановлением правительства РФ. В настоящее время правила предусматривают предустановку на российскую технику одного видеосервиса, с 1 января 2024 года обязательным для предустановки стал видеохостинг Rutube.
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россия, минцифры, видеосервис, техника
РОССИЯ, Минцифры, видеосервис, техника
В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса
Минцифры предложило предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило предустанавливать на российскую технику два видеосервиса вместо одного, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"В настоящее время остается актуальным вопрос предоставления гражданам возможности выбора и просмотра различного видеоконтента. Предварительная установка на мобильные устройства двух видеоплатформ позволит учесть предпочтения широкого круга граждан, консолидировав российскую аудиторию вокруг самых популярных отечественных сервисов. В этой связи проектом постановления предлагается установить, что по классу программ, обеспечивающих доступ к онлайн-трансляциям и контенту, размещаемому пользователями, в перечень включаются две наиболее популярные программы", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Изменения предлагается внести в правила составления и ведения перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Россия или другие государства Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, утвержденные постановлением правительства РФ. В настоящее время правила предусматривают предустановку на российскую технику одного видеосервиса, с 1 января 2024 года обязательным для предустановки стал видеохостинг Rutube.
Минцифры предложило ввести биометрию для покупки энергетиков