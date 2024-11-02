https://1prime.ru/20241102/mintsifry-852571569.html

В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса

В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса - 02.11.2024, ПРАЙМ

В РФ предложили предустанавливать на мобильные устройства два видеосервиса

Минцифры РФ предложило предустанавливать на российскую технику два видеосервиса вместо одного, соответствующий законопроект размещен на портале проектов... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T23:30+0300

2024-11-02T23:30+0300

2024-11-02T23:32+0300

россия

минцифры

видеосервис

техника

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило предустанавливать на российскую технику два видеосервиса вместо одного, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "В настоящее время остается актуальным вопрос предоставления гражданам возможности выбора и просмотра различного видеоконтента. Предварительная установка на мобильные устройства двух видеоплатформ позволит учесть предпочтения широкого круга граждан, консолидировав российскую аудиторию вокруг самых популярных отечественных сервисов. В этой связи проектом постановления предлагается установить, что по классу программ, обеспечивающих доступ к онлайн-трансляциям и контенту, размещаемому пользователями, в перечень включаются две наиболее популярные программы", - говорится в пояснительной записке к проекту. Изменения предлагается внести в правила составления и ведения перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Россия или другие государства Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, утвержденные постановлением правительства РФ. В настоящее время правила предусматривают предустановку на российскую технику одного видеосервиса, с 1 января 2024 года обязательным для предустановки стал видеохостинг Rutube.

https://1prime.ru/20241102/mintsifry-852568504.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, видеосервис, техника