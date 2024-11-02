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Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента - 02.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241102/mosbirzha-852568225.html
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента - 02.11.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента
Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в октябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,1 триллиона рублей, | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T18:25+0300
2024-11-02T18:25+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в октябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,1 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2024 года составил 140,1 триллиона рублей (135,5 триллиона рублей в октябре 2023 года)", - сказано в релизе. При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 27,3% в годовом выражении - до 2,8 триллионов рублей, среднедневной объем торгов - на 20,5%, до 122,8 миллиарда. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями уменьшился на 30,8% и составил 1,8 триллиона рублей. В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 100 облигационных займов на общую сумму 1,5 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 546 миллиардов. Оборот торгов на срочном рынке вырос на 5,7% и составил 9,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 0,75% - до 403 миллиардов. "Объем торгов на денежном рынке достиг 111,2 триллиона рублей (86,3 триллиона рублей в октябре 2023 года)", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи вырос на 23,1% - до 4,8 триллиона рублей.
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа
18:25 02.11.2024
 
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента

Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4%, до 140,1 триллиона рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в октябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,1 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2024 года составил 140,1 триллиона рублей (135,5 триллиона рублей в октябре 2023 года)", - сказано в релизе.
При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 27,3% в годовом выражении - до 2,8 триллионов рублей, среднедневной объем торгов - на 20,5%, до 122,8 миллиарда.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями уменьшился на 30,8% и составил 1,8 триллиона рублей. В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 100 облигационных займов на общую сумму 1,5 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 546 миллиардов.
Оборот торгов на срочном рынке вырос на 5,7% и составил 9,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 0,75% - до 403 миллиардов.
"Объем торгов на денежном рынке достиг 111,2 триллиона рублей (86,3 триллиона рублей в октябре 2023 года)", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи вырос на 23,1% - до 4,8 триллиона рублей.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
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