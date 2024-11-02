https://1prime.ru/20241102/nadzor-852564968.html
Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора
Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора - 02.11.2024, ПРАЙМ
Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора
Регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход, заявил заместитель... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:27+0300
2024-11-02T16:27+0300
2024-11-02T16:27+0300
дмитрий григоренко
контроль
регионы россии
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко в ходе выступления на пленарной сессии Всероссийского форума контрольных органов в Калининграде. "На пленарной сессии коллеги поделились предложениями о том, как можно дальше совершенствовать систему оценки и управления рисками в проверках. Правительство внимательно рассмотрит возможность их законодательного закрепления. Такие инициативы – это хороший знак, и сегодня было важно зафиксировать, что регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход", – сказал Григоренко, его слова приводит пресс-служба вице-премьера. Григоренко отметил, что работа по совершенствованию контрольно-надзорной сферы переходит на новый этап, речь уже идет не о реформаторских изменениях, а о качественной системной донастройке принятых решений. Для этого крайне важно, чтобы контрольные органы по всей стране принимали активное участие в разработке предложений по улучшению и упрощению системы контроля, указывается в пресс-релизе. В рамках форума Григоренко также провел встречу с представителями бизнеса Калининградской области. Предприниматели дали вице-премьеру обратную связь о ходе реформы и предложили законодательно закрепить возможность понижения категории риска через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Этот сервис в настоящее время реализован на портале "Госуслуги". Пересмотр категории риска происходит на условиях добросовестного исполнения обязательных требований и соблюдения ряда условий надзорных органов. Понижение категории риска позволяет сократить плановое посещение объекта контроля инспектором либо вообще исключить его. Вице-премьер подчеркнул, что необходимо объяснять бизнесу, какие основания используют контрольные органы для назначения проверок. Это позволит предпринимателям без непосредственного участия проверяющих корректировать свою деятельность и исключать риски возникновения нарушений норм и правил. Форум контрольных органов проводится в пятый раз и собрал около 700 участников. Юбилейной площадкой был выбран Балтийский федеральный университет им. Канта в Калининграде.
https://1prime.ru/20241102/grigorenko-852562770.html
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дмитрий григоренко, контроль, регионы россии
Дмитрий Григоренко, контроль, регионы России
Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора
Григоренко: регионы РФ готовы дальше развивать риск-ориентированный подход в проверках
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко в ходе выступления на пленарной сессии Всероссийского форума контрольных органов в Калининграде.
"На пленарной сессии коллеги поделились предложениями о том, как можно дальше совершенствовать систему оценки и управления рисками в проверках. Правительство внимательно рассмотрит возможность их законодательного закрепления. Такие инициативы – это хороший знак, и сегодня было важно зафиксировать, что регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход", – сказал Григоренко, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.
Григоренко отметил, что работа по совершенствованию контрольно-надзорной сферы переходит на новый этап, речь уже идет не о реформаторских изменениях, а о качественной системной донастройке принятых решений. Для этого крайне важно, чтобы контрольные органы по всей стране принимали активное участие в разработке предложений по улучшению и упрощению системы контроля, указывается в пресс-релизе.
В рамках форума Григоренко также провел встречу с представителями бизнеса Калининградской области. Предприниматели дали вице-премьеру обратную связь о ходе реформы и предложили законодательно закрепить возможность понижения категории риска через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Этот сервис в настоящее время реализован на портале "Госуслуги". Пересмотр категории риска происходит на условиях добросовестного исполнения обязательных требований и соблюдения ряда условий надзорных органов. Понижение категории риска позволяет сократить плановое посещение объекта контроля инспектором либо вообще исключить его.
Григоренко назвал сумму, сэкономленную регуляторной гильотиной для бизнеса
Вице-премьер подчеркнул, что необходимо объяснять бизнесу, какие основания используют контрольные органы для назначения проверок. Это позволит предпринимателям без непосредственного участия проверяющих корректировать свою деятельность и исключать риски возникновения нарушений норм и правил.
Форум контрольных органов проводится в пятый раз и собрал около 700 участников. Юбилейной площадкой был выбран Балтийский федеральный университет им. Канта в Калининграде.