https://1prime.ru/20241102/nadzor-852564968.html

Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора

Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора - 02.11.2024, ПРАЙМ

Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора

Регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход, заявил заместитель... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T16:27+0300

2024-11-02T16:27+0300

2024-11-02T16:27+0300

дмитрий григоренко

контроль

регионы россии

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко в ходе выступления на пленарной сессии Всероссийского форума контрольных органов в Калининграде. "На пленарной сессии коллеги поделились предложениями о том, как можно дальше совершенствовать систему оценки и управления рисками в проверках. Правительство внимательно рассмотрит возможность их законодательного закрепления. Такие инициативы – это хороший знак, и сегодня было важно зафиксировать, что регионы готовы дальше принимать самое активное участие в реформе контрольной деятельности и совершенствовать риск-ориентированный подход", – сказал Григоренко, его слова приводит пресс-служба вице-премьера. Григоренко отметил, что работа по совершенствованию контрольно-надзорной сферы переходит на новый этап, речь уже идет не о реформаторских изменениях, а о качественной системной донастройке принятых решений. Для этого крайне важно, чтобы контрольные органы по всей стране принимали активное участие в разработке предложений по улучшению и упрощению системы контроля, указывается в пресс-релизе. В рамках форума Григоренко также провел встречу с представителями бизнеса Калининградской области. Предприниматели дали вице-премьеру обратную связь о ходе реформы и предложили законодательно закрепить возможность понижения категории риска через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Этот сервис в настоящее время реализован на портале "Госуслуги". Пересмотр категории риска происходит на условиях добросовестного исполнения обязательных требований и соблюдения ряда условий надзорных органов. Понижение категории риска позволяет сократить плановое посещение объекта контроля инспектором либо вообще исключить его. Вице-премьер подчеркнул, что необходимо объяснять бизнесу, какие основания используют контрольные органы для назначения проверок. Это позволит предпринимателям без непосредственного участия проверяющих корректировать свою деятельность и исключать риски возникновения нарушений норм и правил. Форум контрольных органов проводится в пятый раз и собрал около 700 участников. Юбилейной площадкой был выбран Балтийский федеральный университет им. Канта в Калининграде.

https://1prime.ru/20241102/grigorenko-852562770.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий григоренко, контроль, регионы россии