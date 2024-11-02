Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241102/nalogooblozhenie-852561904.html
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов - 02.11.2024, ПРАЙМ
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:22+0300
2024-11-02T14:22+0300
экономика
россия
абхазия
двойное налогообложение
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/91/841869181_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5898d0750bba413d56cc8778f6634ead.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Сухуме 7 мая 2024 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и Абхазии не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве - партнере. Соглашение устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для госструктур, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он указал, что процентные доходы освобождены от налогообложения у источника, что позволит полностью облагать налогом в России проценты, полученные по кредитному финансированию проектов в Абхазии от российской стороны. По словам замминистра, это улучшит условия для реализации совместных инвестпроектов и развития торгово-экономических связей. Кроме того, документ предусматривает освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.
https://1prime.ru/20241102/proekt-852560507.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/91/841869181_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_ad18b7ef25e6fec3e47da43ebea83020.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, абхазия, двойное налогообложение
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Двойное налогообложение
14:22 02.11.2024
 
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойного налогообложения

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовый Афон в Абхазии
Новый Афон в Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Сухуме 7 мая 2024 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и Абхазии не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве - партнере.
Соглашение устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для госструктур, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он указал, что процентные доходы освобождены от налогообложения у источника, что позволит полностью облагать налогом в России проценты, полученные по кредитному финансированию проектов в Абхазии от российской стороны. По словам замминистра, это улучшит условия для реализации совместных инвестпроектов и развития торгово-экономических связей.
Кроме того, документ предусматривает освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Кабмин продлил действие пилотного проекта tax free
13:34
 
ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯДвойное налогообложение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала