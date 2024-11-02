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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов - 02.11.2024, ПРАЙМ

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T14:22+0300

2024-11-02T14:22+0300

2024-11-02T14:22+0300

экономика

россия

абхазия

двойное налогообложение

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Сухуме 7 мая 2024 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и Абхазии не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве - партнере. Соглашение устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для госструктур, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он указал, что процентные доходы освобождены от налогообложения у источника, что позволит полностью облагать налогом в России проценты, полученные по кредитному финансированию проектов в Абхазии от российской стороны. По словам замминистра, это улучшит условия для реализации совместных инвестпроектов и развития торгово-экономических связей. Кроме того, документ предусматривает освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

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абхазия

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россия, абхазия, двойное налогообложение