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Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие вопреки мнению США
Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие вопреки мнению США - 02.11.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие вопреки мнению США
Американское руководство недооценивает Москву, думая, что российская сторона никогда не применит ядерное оружие, рассказал зампред Совета безопасности России... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:45+0300
2024-11-02T13:45+0300
2024-11-02T13:45+0300
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американское руководство недооценивает Москву, думая, что российская сторона никогда не применит ядерное оружие, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у вас просто не будет никакого выбора", - объяснил Медведев в беседе с RT.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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дмитрий медведев, ядерное оружие, сша
Политика, Дмитрий Медведев, ядерное оружие, США
Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие вопреки мнению США
Медведев: США ошибаются, думая, что РФ никогда не перейдет черты в вопросе ядерного оружия
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американское руководство недооценивает Москву, думая, что российская сторона никогда не применит ядерное оружие, рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у вас просто не будет никакого выбора", - объяснил Медведев в беседе с RT.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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