https://1prime.ru/20241102/otvet-852561211.html

В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля

В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля - 02.11.2024, ПРАЙМ

В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля

Иран готовится жестко ответить Тель-Авиву на недавнюю массированную атаку ЦАХАЛ (армии Израиля - прим. ред.), рассказал официальный представитель Корпуса... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T13:51+0300

2024-11-02T13:51+0300

2024-11-02T13:51+0300

политика

израиль

иран

атака

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ТЕГЕРАН, 2 ноя – ПРАЙМ. Иран готовится жестко ответить Тель-Авиву на недавнюю массированную атаку ЦАХАЛ (армии Израиля - прим. ред.), рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини. "Враг должен усвоить, что он не может совершить никакого злодеяния, и что он несомненно получит сокрушительный ответ на свое злодеяние", - публикует заявления генерала агентство Tasnim. Он также подчеркнул, что масштаб ответа будет "выходить за пределы понимания врага".В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.

https://1prime.ru/20241101/iran-852539662.html

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израиль, иран, атака