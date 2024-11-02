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В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля
В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля - 02.11.2024, ПРАЙМ
В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля
Иран готовится жестко ответить Тель-Авиву на недавнюю массированную атаку ЦАХАЛ (армии Израиля - прим. ред.), рассказал официальный представитель Корпуса... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:51+0300
2024-11-02T13:51+0300
2024-11-02T13:51+0300
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ТЕГЕРАН, 2 ноя – ПРАЙМ. Иран готовится жестко ответить Тель-Авиву на недавнюю массированную атаку ЦАХАЛ (армии Израиля - прим. ред.), рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини. "Враг должен усвоить, что он не может совершить никакого злодеяния, и что он несомненно получит сокрушительный ответ на свое злодеяние", - публикует заявления генерала агентство Tasnim. Он также подчеркнул, что масштаб ответа будет "выходить за пределы понимания врага".В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
https://1prime.ru/20241101/iran-852539662.html
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израиль, иран, атака
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, атака
В Иране пообещали обдуманный и мощный ответ на атаку Израиля
Наини: Иран даст Израилю ответ, масштаб которого выйдет за пределы понимания врага
ТЕГЕРАН, 2 ноя – ПРАЙМ. Иран готовится жестко ответить Тель-Авиву на недавнюю массированную атаку ЦАХАЛ (армии Израиля - прим. ред.), рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини.
"Враг должен усвоить, что он не может совершить никакого злодеяния, и что он несомненно получит сокрушительный ответ на свое злодеяние", - публикует заявления генерала агентство Tasnim. Он также подчеркнул, что масштаб ответа будет "выходить за пределы понимания врага".
В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
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