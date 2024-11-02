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Эксперт рассказал, как может ответить Китай на пошлины ЕС на электромобили

Эксперт рассказал, как может ответить Китай на пошлины ЕС на электромобили - 02.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как может ответить Китай на пошлины ЕС на электромобили

Китай может запретить экспорт лития, алюминия и меди в ответ на пошлины, введенные Европейским союзом (ЕС) против электромобилей из КНР, заявил РИА Новости... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T22:27+0300

2024-11-02T22:27+0300

2024-11-02T22:27+0300

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китай

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литий

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Китай может запретить экспорт лития, алюминия и меди в ответ на пошлины, введенные Европейским союзом (ЕС) против электромобилей из КНР, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением, Китай уже подал иск в ВТО. Также в министерстве сообщили, что КНР надеется в ходе последующих консультаций с ЕС достичь приемлемого для обеих сторон решения по вопросу пошлин на электромобили. "Введение Европейским союзом защитных пошлин против электромобилей, поставляемых из КНР, может привести к снижению их выпуска, потянув вниз спрос на литий, алюминий, медь… Также можно допустить введение Китаем ограничений на экспорт критических материалов в Европейский союз, что может привести к росту цен на них, который больно ударит по европейским производителям электромобилей", - ответил эксперт на вопрос о возможных последствиях "торговой войны" КНР и ЕС. "Китай может ввести запрет на литий, в принципе на медь и алюминий", - предположил он. В свою очередь отказ китайских компаний от строительства заводов по производству электромобилей на территории Европейского союза тоже может привести к уменьшению объемов заказов на перечисленные цветные металлы, считает Хазанов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце августа заявил, что страна вводит 100%-ные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера "по производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что тот обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25%-ную пошлину на китайские сталь и алюминий.

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китай, ес, пошлины, литий, электромобили