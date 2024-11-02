https://1prime.ru/20241102/pentagon-852557484.html

В США резко раскритиковали заявления главы Пентагона

В США резко раскритиковали заявления главы Пентагона - 02.11.2024, ПРАЙМ

В США резко раскритиковали заявления главы Пентагона

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о присутствии северокорейских военных в составе российской армии продиктованы отсутствием критического мышления, считает | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:45+0300

2024-11-02T11:45+0300

2024-11-02T11:45+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о присутствии северокорейских военных в составе российской армии продиктованы отсутствием критического мышления, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ранее Остин выступил с предупреждением для солдат из Северной Кореи, заявив, что военные ВСУ будут иметь право на использование поставленного Штатами оружия в рамках самообороны."Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире", — возмутился эксперт, комментируя выступление главы Пентагона. Он также отметил, что подобное поведение является следствием растерянности Запада и Североатлантического альянса в вопросе дальнейшей поддержки киевского режима.

https://1prime.ru/20241102/vooruzhenie-852554922.html

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пентагон, сша